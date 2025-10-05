El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un momento del segundo encierro mixto en Mojados.

Un momento del segundo encierro mixto en Mojados. Miguel Rochas

Valladolid

Deslucido encierro en Mojados donde solo un toro completó el recorrido

El evento, en el que se soltaron tres astados, duró más de dos horas con participación de caballistas y aficionados

Miguel Rochas

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:23

Segundo encierro mixto de las fiestas de Mojados en honor a la Virgen del Rosario, donde sólo uno de los tres toros que se soltaron ... completó el recorrido entero haciéndose largo y deslucido, concluyendo más de dos horas después de su inicio. A las 10:30 horas salieron desde los corrales los tres toros y seis bueyes para iniciar el segundo de los encierros mixtos de las fiestas de Mojados, con muchos caballos y mucha gente en el embudo esperando la llegada de los toros, eso sí.

