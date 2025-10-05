Deslucido encierro en Mojados donde solo un toro completó el recorrido

Segundo encierro mixto de las fiestas de Mojados en honor a la Virgen del Rosario, donde sólo uno de los tres toros que se soltaron ... completó el recorrido entero haciéndose largo y deslucido, concluyendo más de dos horas después de su inicio. A las 10:30 horas salieron desde los corrales los tres toros y seis bueyes para iniciar el segundo de los encierros mixtos de las fiestas de Mojados, con muchos caballos y mucha gente en el embudo esperando la llegada de los toros, eso sí.

Poco tardó en llegar el primero de los toros, que entró rápidamente en las calles, con un grupo de unos 50 caballistas. Este sería el único toro que entró en las calles y que completó el recorrido hasta la plaza de toros. Pocos minutos después llegaría un segundo toro, que se quedó en la explanada de la entrada, donde caballistas y algún aficionado disfrutaron de las embestidas del toro, con unos magníficos quiebros del recortador Álvaro Redondo, quien se llevó las ovaciones del público.

Poco a poco, con el paso de los minutos, el toro perdió fuelle a la vez que se quedaba reservón, solamente buscando las embestidas que a él le convenían, hasta que se quedó completamente parado sin hacer caso ni a cortadores ni corredores ni caballistas. Después de más de una hora llegó el tercer toro, acompañado con los bueyes, pero justo cuando empezó el arreón el toro se quedó parado y solamente entraron los bueyes en el recorrido urbano.

Se intentó también por todos los medios que el tercer toro entrara en las calles, pero hacía caso omiso a caballistas y corredores, con lo cual se procedió a la suelta de nuevo de los bueyes para intentar meter a los dos astados. No obstante, los animales no hacian caso a los bueyes y se iban completamente sueltos. No sería hasta que, más de dos horas después del inicio del encierro que se procedió a recogerles con los servicios municipales y dar por acabado el festejo.

Así acababa el segundo encierro mixto de las fiestas del Rosario de mojados, que concluirá en la mañana del lunes con el tercer y último encierro mixto.