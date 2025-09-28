Serrada despide su Fiesta de la Vendimia con la tradicional pisada de la uva

Serrada despidió su Fiesta de la Vendimia con la tradicional pisada de la uva. Aunque a primera hora de la mañana el tiempo no acompañó ... mucho, esta circunstancia no desanimó a visitantes y vecinos acercarse a las diferentes actividades que el Ayuntamiento había programado para este día.

A las diez de la mañana comenzaba el XXX concurso de pintura rápida patrocinado por el Ayuntamiento, Dalmael y bodegas Val del Vid para seguir con unos talleres participativos en una carpa preparada para tal evento y la entrega de premios del concurso de pintura en barricas 'Barricarte'.

Ya por la tarde, a las 18:00 horas, dio comienzo uno de los actos más esperados como es la pisada de la uva y el primer mosto de la cosecha 2025 acompañado por la agrupación de dulzainas, en un bonito y emotivo acto donde se pisó la uva en las barricas sacando el primer mosto para disfrute de los asistentes, muchos venidos de las localidades vecinas que además el tiempo acompañó pues después de la mañana pasada por agua se quedó una tarde perfecta donde el tiempo acompañó.

Además, el público pudo recorrer los diversos puestos de artesanía y gastronomía donde pudieron degustar de los muchos productos traídos para la ocasión.

Con la actuación de Clara Saval con su violín electrónico amenizando 'El gran brindis de la vendimia' se dio por finalizado la XLI fiesta de la Vendimia en Serrada.