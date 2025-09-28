El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la pisada de la uva en Serrada. Jaci Navas

Serrada despide su Fiesta de la Vendimia con la tradicional pisada de la uva

Tras una mañana pasada por agua, el tiempo acompañó por la tarde para sacar el primer mosto de la cosecha de 2025

M. Á. Rochas

Serrada

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:48

Serrada despidió su Fiesta de la Vendimia con la tradicional pisada de la uva. Aunque a primera hora de la mañana el tiempo no acompañó ... mucho, esta circunstancia no desanimó a visitantes y vecinos acercarse a las diferentes actividades que el Ayuntamiento había programado para este día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  2. 2

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  3. 3

    La agenda de la ministra de Ana Redondo: 38 actos en Valladolid%u2026 de 580
  4. 4

    «Venía a volar a Segovia siempre que tenía un día libre y disfrutaba como un niño»
  5. 5

    Los médicos constatan un aumento de los casos de clamidia y gonorrea entre adolescentes en Valladolid
  6. 6

    Un tesoro en el trastero: hallan una colección de fotos inéditas sobre el despegue industrial de Valladolid
  7. 7 Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid
  8. 8

    El fallecido al estrellarse su planeador en Segovia es Javier Sánchez, un controlador aéreo de Madrid
  9. 9

    Evacuados Riofrío de Riaza y la urbanización de La Pinilla por el incendio de Guadalajara
  10. 10

    Las secuelas de las víctimas de la banda del BMW: «Queda el miedo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Serrada despide su Fiesta de la Vendimia con la tradicional pisada de la uva

Serrada despide su Fiesta de la Vendimia con la tradicional pisada de la uva