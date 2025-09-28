Serrada celebra la Fiesta de la Vendimia con un emotivo pregón

Serrada celebra su XLI fiesta de la vendimia donde el plato fuerte fue el pregón ayer sábado a cargo de Antonio de Íscar, viticultor y ... presidente de la bodega Díez Siglos de verdejo, en una jornada en la que se realizaron un montón de actividades dedicadas al vino y sus derivados además de otras ferias como la de la artesanía y gastronomía.

La jornada del sábado comenzó con una cata musical en bodegas de Alberto. Luego se inauguraron también las ferias de gastronomía, artesanía y arte y durante toda la jornada se recrearon montones de actividades derivadas bellas con música en directo y talleres participativos.

Ya por la tarde se celebró el pregón de la Fiesta de la Vendimia a cargo de Antonio de Íscar; un emotivo pregón donde realizó un pasado de la historia de la Vendimia, vinculándolo con el presente añorando cosas de antes y valorando las que se tienen hoy en día invitando a toda las personas que están vinculadas con la viticultura a que sigan con las tradiciones pero con las mejoras tecnológicas que hay hoy en día para crear buenos vinos de excelente calidad y que den impulso al pueblo y la comarca.

Se sintió muy satisfecho y agradecido porque el Ayuntamiento hubiera contado con él para el pregón y destacó la fiesta de la vendimia que está muy consolidada en la localidad y donde cada vez son más los asistentes a dicha feria.