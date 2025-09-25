«El vino y el arte envuelve la celebración de la fiesta»

El municipio vallisoletano acoge una nueva edición de la Feria de la Vendimia los días 26,27 y 28 de septiembre

Andrea Díez Serrada Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:18 Compartir

Serrada ha sabido mantener viva la tradición del cultivo de la vid y elaboración del vino. Una actividad que más allá de lo económico es una forma de vida que se festeja desde hace 41 años con la popular Fiesta de la Vendimia, un encuentro con actividades programadas para disfrutar del vino, pero también del arte, artesanía y gastronomía como explica el alcalde de Serrada, César López.

–Tres días por delante para disfrutar de todo lo que rodea al mundo del vino, ¿qué es lo que se van a encontrar quienes se acerquen a Serrada?

–Lo que la gente va a encontrar es el ADN de Serrada: vino, queso y arte. El vino y el arte es lo que envuelve la celebración de la fiesta de la vendimia de Serrada.

–Superadas las cuatro décadas , ¿hay alguna novedad este año?

–Es complicado incorporar novedades con el binomio de lo artístico y vinícola. Pero inauguramos dos murales artísticos, uno el jueves y otro el viernes y pasan a formar parte del museo al aire libre de Serrada. A partir de ahí, potenciamos lo que funciona y dejamos tiempo para que se pueda disfrutar de las ferias de gastronomía y artesanía.

–¿De qué forma repercute esta fiesta en la vida del municipio?

–A nivel social es una fiesta que gusta mucho porque son completamente diferentes a las de verano, con novillos. Esta es una fiesta gastronómica, en la que se puede beber y disfrutar del arte. Y desde un punto de vista económico, se promocionan los vinos de Serrada, su gastronomía y el municipio.

–Una fiesta en la que también se da rienda suelta a la expresión artística con tres certámenes de pintura...

–Los de pintura rápida y pintura rápida infantil están muy consolidados con treinta y veintitrés ediciones, respectivamente, pero además, desde hace diez años se organiza 'Barricarte'. Hay un premio de 1.000 euros para el ganador y las barricas pasan a formar parte del museo al aire libre de Serrada. Es un concurso de pintar barricas y en el que se han fijado también otros pueblos para organizarlo.

–El guiño a la gastronomía tampoco puede faltar

–En la feria gastronómica, en la que participan tres establecimientos, se podrán probar los pinchos de vendimia.

–¿Quién será el pregonero de las fiestas de la vendimia?

–Este año es Antonio de Íscar, gerente y viticultor de la bodega Diez Siglos de Verdejo, que se creó en 2007 con la aportación de muchos socios de Serrada, coincidiendo con el inicio de las crisis económica.

–¿Qué expectativas de afluencia tienen?

–La afluencia depende del clima y parece que el tiempo nos va respetar así que esperemos que venga mucha gente. El momento del sábado por la noche, con el espectáculo de la 'Quema de la madre' en el que se celebra el fin de la vendimia anterior y el inicio de la nueva, congrega a mucha gente. Además, luego hay un concierto y también viene mucha gente a la pisada de la uva.

–Qué no te puedes perder en las fiestas de la vendimia de Serrada

–Además de la 'Quema de la madre' que acabo de mencionar, también sorprende la feria de arte. El pabellón polideportivo se transforma en una gran galería de arte con cuadros y esculturas de más de una veintena de artistas. También pasear por la feria de artesanía y probar los pinchos en la de gastronomía.

–¿Cuál es el momento más emotivo?

–La 'Quema de la madre', la pisada de la uva en la que participan los niños del colegio de Serrada y se da a degustar el primer mosto de la vendimia, y por supuesto, el pregón.

–¿Le gustaría invitar a quién todavía se lo esté pensando?

–Siempre es un buen momento para visitar Serrada pero este fin de semana más porque van a encontrar arte, gastronomía con los quesos, vino y un buen ambiente. Estoy convencido de que si vienen, repetirán.

PROGRAMA

Viernes, 26 de septiembre:

20:00 h. Inauguración del mural 'La cultura nos iguala'.

Sábado, 27 de septiembre:

11:30 h. Cata sonora Bodegas de Alberto. Visita con cata que marida vino y música. Previa reserva .

12:00 h. Apertura de la XXXVIII Feria de artesanía y X Feria gastronómica .

12:00 h. X Concurso de pintura en barricas 'Barricarte'.

12:15 h. Apertura de la XXX Feria de arte.

12:30 h. Talleres participativos.

13:00 h. 'Vinos y vinilos', una manera diferente de vivir el vino.

14:00 h. Grupo 'Los Condes'.

18:00 h. Fallo del XXIII Concurso de brindis y mejor racimo del año.

19:00 h. Inauguración de la Feria de Arte

19:30 h. Pregón a cargo de Antonio de Íscar y a continuación, proclamación de la vendimiadora mayor y vendimiadora infantil.

20:00 h. Inauguración de la exposición colectiva de los alumnos de Serrada, Villanueva de Duero y Valladolid 'Lo que nos une' .

20:15 h. Cocineras de la villa ofrecen sopas de ajo.

21:30 h. 'Quema de la madre'. Espectáculo ritual donde los genios de la botella, consumida hasta la última gota, queman la madre del vino en solemne ceremonial, dando por finalizada la anterior cosecha dejando paso a la nueva.

22:30 h. Actuación de 'Mesetarios Blues Band' y después discomovida.

Domingo, 28 de septiembre:

10:00 h. XXX Concurso de pintura rápida.

10:30 h. El grupo de dibujantes Valladolid Dibuja realizará dibujos de calle en sus cuadernos y se expondrán de 13:00 h a 14.30 h en la Feria de Arte.

12:00 h. XXIII Concurso de pintura rápida infantil.

12:00 h. Santa misa.

12:00 h. Apertura de las ferias.

12:30 h. Talleres participativos.

13:30 h. 'Dúo Tokera', voz con guitarra acústica .

15:00 h. Entrega de premios del concurso de pintura en barricas 'Barricarte'.

18:00 h. Tradicional pisada de la uva y degustación del primer mosto de la cosecha 2025 acompañada por agrupación de dulzainas. Fallo de los concursos de pintura rápida y entrega de premios.

19:00 h. Actuación de violín eléctrico con Clara Saval, amenizando el gran brindis de la vendimia con vino de la Ruta del vino de Rueda.

20:00 h. Merienda popular de nuestras cocineras con patatas.

21:00 h. Clausura de la XLI Fiesta de la Vendimia.

Temas

Vino

Serrada

Vendimia