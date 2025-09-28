Por qué es fiesta en Valladolid el lunes 13 de octubre y qué tiendas y supermercados abrirán El traslado de la jornada no laborable del 12 de octubre dará pie a que los ciudadanos de Castilla y León y otras cinco comunidades españolas disfruten de un puente festivo

J. A. Pardal Valladolid Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:05 Comenta Compartir

El 12 de octubre es festivo no solo en Valladolid y en Castilla y León, sino que se trata de una fecha señalada en toda España puesto que es el Día de la Fiesta Nacional. Con esta jornada, instaurada en 1918 por Alfonso XIII, se conmemora el descubrimiento de América protagonizado por Cristóbal Colón en 1492.

Inicialmente lo que se celebraba era la influencia mundial de España y actualmente, como se explica en la Ley 18/1987 de 7 de octubre, se trata de la conmemoración de «una efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los Reinos de España en una misma Monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos», en referencia a la llegada durante la noche del 11 al 12 de octubre de hace 533 años a lo que se denominó entonces como Nuevo Mundo.

Lo que no se producirá este año en todas las comunidades españolas es el traslado de la jornada no laborable al lunes 13 de octubre, puesto que el 12 es domingo.

En Castilla y León, Andalucía, Aragón, Asturias, Extremadura y Melilla sus trabajadores y estudiantes sí que podrán hacer puente y disfrutar de tres días de asueto puesto que su gobiernos así lo han incluido dentro del calendario laboral 2025 que, en el caso de la Junta de Castilla y León, fue aprobado en Consejo de Gobierno el 19 de septiembre de 2024.

¿Qué supermercados y grandes superficies abrirán el lunes 13 de octubre en Valladolid?

Pese a que el 13 de octubre se ha decretado en Castilla y León como jornada no laborable, algunos supermercados y grandes superficies comerciales sí que abrirán al público en muchas provincias, entre ellas Valladolid. Son las siguientes

Grandes superficies abiertas al público en Valladolid el 13 de octubre RÍO Shopping, horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

Vallsur, horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

El Corte Inglés, horario especial de 11:00 a 21:00 horas.

Carrefour de la calle Costa Brava, horario habitual de 10:00 a 21:00 horas.

Carrefour de la Avenida Real Valladolid (en el barrio de Parquesol), horario habitual de 10:00 a 21:00 horas

Hipercor de Arroyo de la Encomienda, horario especial de 11:00 a 21:00 horas.