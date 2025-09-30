Roca Rey da por finalizada su temporada para recuperarse de sus lesiones, la más preocupante la sufrida en Valladolid Al torero peruano le afectó especialmente la fuerte voltereta durante la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo

Ignacio Repilado Valladolid Martes, 30 de septiembre 2025, 13:53 Comenta Compartir

El matador de toros Andrés Roca Rey se ha visto obligado a poner fin a su temporada «tras las diferentes lesiones que ha venido arrastrando durante todo el año», tal y como afirma un comunicado publicado en la página web personal del torero.

Una fuerte voltereta sufrida en Valladolid que reactivó su hernia

La más preocupante de estas dolencias, según afirma el torero, fue «una hernia que padece desde 2019 y que requiere un tratamiento crónico y continuado», la cual se reactivó tras «fuerte voltereta sufrida en Valladolid» que le provocó pérdida de fuerza en el hombro y brazo izquierdo.

La cogida -sin cornada- tuvo lugar durante la tarde del viernes, 12 de septiembre, en la Plaza de Toros de Valladolid. Era el tercer festejo del abono de Nuestra Señora de San Lorenzo y el coso vallisoletano colgaba el cartel de 'No hay billetes' a pesar de la ausencia de Morante de la Puebla, cuyo nombre sí figuraba en un inicio en el cartel junto a Roca Rey, Marco Pérez y Emilio de Justo.

Ampliar Roca Rey, atendido tras la violenta voltereta. A. Mingueza

Roca Rey cortó una oreja a su primer toro y volvió al ruedo tras pasar por la enfermería

El diestro peruano fue prendido por el astado durante un lance de capote en el que se trastabilló y el toro hizo por él. Le tiró al suelo y luego arremetió contra él hasta en otras dos ocasiones en las que lo lanzó prácticamente contra el estribo.

Sin embargo, Andrés Roca Rey continuó la faena con relativa normalidad, cortando una oreja; aunque nada más finalizar pasó a la enfermería y no llegó a circunvalar con la oreja el ruedo, sino que se fue directamente a la puerta más cercana a la enfermería.

Finalmente pudo torear a su segundo toro. Se corrió turno, por lo que el sexto salió en quinto lugar para que lo torease Marco Pérez con la intención de que Roca Rey torease el sexto y tuviera más tiempo de recuperación.

Lesiones acumuladas en el hombro, el tobillo, el tendón de Aquiles y las costillas derechas

A la lesión sufrida en el coso del Paseo de Zorrilla, además, se le suman otras acumuladas en diferentes partes del cuerpo como el hombro, el tobillo, la fragilidad en el tendón de Aquiles y las costillas derechas, que «en los últimos meses le han obligado a torear infiltrado en repetidas ocasiones». «El esfuerzo constante para cumplir con cada compromiso ha terminado por llevar su cuerpo al límite, motivo por el cual el diestro, muy a su pesar, ha tomado la decisión de detener su actividad para preservar su salud».

El torero, además, ha afirmado lamentar «profundamente no poder cumplir con las tres corridas que aún tenía programadas», todas ellas con los tendidos prácticamente llenos, y agradece «de corazón» el apoyo y cariño de la afición durante este momento.

¿Cuándo volverá a torear Roca Rey?

Tras este obligado parón, Roca Rey volverá a los ruedos el próximo 2 de noviembre en su Lima natal, una cita en la que lidiará seis toros en solitario «con motivo de su décimo aniversario de alternativa».