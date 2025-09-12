El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Roca Rey, en el suelo tras ser prendido por el segundo de la tarde. A. Mingueza

Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro

El diestro peruano fue prendido por el astado durante un lance de capote en el que se trastabilló y el toro hizo por él, pero pudo acabar la faena y cortó una oreja

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:04

Roca Rey ha sufrido una cogida en el segundo toro de la corrida que se está celebrando esta tarde en Valladolid. El diestro peruano fue prendido por el astado durante un lance de capote en el que se trastabilló y el toro hizo por él. Le tiró al suelo y luego arremetió contra él hasta en otras dos ocasiones en las que lo lanzó prácticamente contra el estribo.

Es reseñable la lentitud de la cuadrilla a la hora de quitar al animal, por lo que recibió una buena paliza pero sin cornada. No obstante, Andrés Roca Rey continuó la faena con cierta normalidad, aunque nada más terminar su faena, en la que cortó una oreja, pasó a la enfermería. No llegó ni siquiera a circunvalar con la oreja el ruedo, sino que se fue con el apéndice directamente hasta la puerta que da acceso más directo a la enfermería.

Por el momento, se está a la espera de saber si va a torear o no su segundo toro. Se va a correr turno, es decir, el sexto va a salir en quinto lugar para que lo toree Marco Pérez y se va a esperar para ver si da tiempo a que el peruano toree su segundo toro en último lugar.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    «Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho», dicen los detenidos tras saltar al recorrido de La Vuelta
  3. 3

    Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
  4. 4

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  5. 5 Rescatan el cuerpo de una mujer de 77 años en el Pisuerga
  6. 6

    María Becerra deja afónica a la Plaza Mayor en un concierto fugaz y con parón
  7. 7 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre
  8. 8

    Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer
  9. 9

    Valladolid recupera la normalidad tras una Vuelta que deja dos detenidos, 17 identificados y atascos en horas punta
  10. 10

    A Ganna le multan por exceso de velocidad en Zorrilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro

Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro