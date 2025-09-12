Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro El diestro peruano fue prendido por el astado durante un lance de capote en el que se trastabilló y el toro hizo por él, pero pudo acabar la faena y cortó una oreja

El Norte Valladolid Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:04 Comenta Compartir

Roca Rey ha sufrido una cogida en el segundo toro de la corrida que se está celebrando esta tarde en Valladolid. El diestro peruano fue prendido por el astado durante un lance de capote en el que se trastabilló y el toro hizo por él. Le tiró al suelo y luego arremetió contra él hasta en otras dos ocasiones en las que lo lanzó prácticamente contra el estribo.

Es reseñable la lentitud de la cuadrilla a la hora de quitar al animal, por lo que recibió una buena paliza pero sin cornada. No obstante, Andrés Roca Rey continuó la faena con cierta normalidad, aunque nada más terminar su faena, en la que cortó una oreja, pasó a la enfermería. No llegó ni siquiera a circunvalar con la oreja el ruedo, sino que se fue con el apéndice directamente hasta la puerta que da acceso más directo a la enfermería.

Por el momento, se está a la espera de saber si va a torear o no su segundo toro. Se va a correr turno, es decir, el sexto va a salir en quinto lugar para que lo toree Marco Pérez y se va a esperar para ver si da tiempo a que el peruano toree su segundo toro en último lugar.