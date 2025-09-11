El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Valladolid

Triunfo de Emilio de Justo en un mano a mano con Talavante de tono discreto

Tres orejas cortó el cacereño por una el pacense, desdibujado, ante una interesante corrida de Victorianodel Río

César Mata

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:58

Los datos de la tarde

  • Plaza: Valladolid. Primer festejo del abono de Nuestra Señora de San Lorenzo. Entrada de casi tres cuartas partes del aforo.

  • Toreros: Alejandro Talavante: Oreja, silencio (aviso) y aplausos (aviso); Emilio de Justo: oreja, aplausos y dos orejas.

  • Ganadería: Victoriano del Río, corrida bien presentada y con romana. De nobleza general. Destacaron en su juego enrazado el primero y segundo. Cuarto y quinto se rajaron, faltos de raza.

El mano a mano con el que se reanudaba el abono de la feria de Nuestra Señora de San Lorenzo no pasó de un tono ... discreto. Salvo algunas ráfagas de toreo enmarcado en la frescura de lances más comprometidos y menos previsibles, el resto, que fue la mayoría, mostró una monotonía impropia de lo que, a priori, debe presidir un formato que enfrenta, cara a cara, de poder a poder, a dos matadores de toros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

