Emilio de Justo sustituirá a Morante en Valladolid

Emilio de Justo muestra las dos orejas que corto al sexto de la tarde este jueves.

El Norte Valladolid Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:35

Emilio de Justo sustituirá a Morante de la Puebla en la esperada corrida del viernes 12 en la Plaza de Toros de Valladolid, en la que ya se ha colgado el cartel de 'No hay billetes' y en la que están anunciados Ándrés Roca Rey y Marco Pérez.

El diestro sevillano ha emitido un comunicado en el que explica que será baja durante una semana y que pretende reaparecer el viernes 19 de septiembre en Salamanca.

La empresa ha decidido que el sustituto de Morante sea Emilio de Justo, que mantiene un idilio con la plaza de Valladolid que ha renovado votos en la corrida de este jueves, en la que salió triunfador del mano a mano con Alejandro Talavante.