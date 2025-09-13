El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Momento en el que se ha producido la cogida. Rodrigo Jiménez
Feria de la Virgen de San Lorenzo

Susto para Uceda Leal en el cuarto de la tarde en Valladolid

El matador ha compartido cartel con Fortes y Tomás Rufo ante toros de Victorino Martín

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:20

Susto para Uceda Leal en el cuarto de la tarde en el festejo celebrado en Valladolid con motivo de las Ferias de la Virgen de San Lorenzo.

El matador fue alcanzado por su segundo toro mientras toreaba con la muleta por el pitón izquierdo. El animal, más corto por ese lado, alcanzó al torero pero sin mayores consecuencias. De hecho, terminó la faena cortando una oreja al de Victorino Martín que sumada a la del toro anterior, le permitió abrir la puerta grande.

Uceda Leal ha compartido cartel esta tarde de sábado en el coso del Paseo de Zorrilla con Fortes y Tomás Rufo, que también salió a hombros tras cortar dos orejas.

