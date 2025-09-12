El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Roca Rey, ante el primero de su lote, que le prendió en un lance con el capote.

Roca Rey, ante el primero de su lote, que le prendió en un lance con el capote. Alberto Mingueza

Toros en Valladolid

Roca Rey y Marco Pérez cortan una oreja y De Justo, solvente, se va de vacío

Corrida con trapío de Garcigrande, en la que el peruano resultó cogido de modo aparatoso en el segundo, lo que limitó su capacidad lidiadora ante el último toro, en tarde de lleno absoluto en los tendidos

César Mata

César Mata

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:53

Los datos de la tarde

  1. 1

    Plaza: Valladolid, viernes 12 de septiembre. Tercer festejo del abono de Nuestra Señora de San Lorenzo. Lleno de 'No hay billetes'.

  2. 2

    Toreros: Emilio de Justo: ovación y ovación; Roca Rey: oreja y aplausos tras aviso; Marco Pérez: oreja y aplausos.

  3. 3

    Ganadería: Garcigrande, corrida bien presentada, con excepción del cuarto. De nobleza general, y con movilidad enrazada, salvo el desrazado cuarto. Con temperamento el quinto, lidiado en sexto lugar, de bravura agresiva. El sexto, lidiado en quinto lugar, fue portestado por sus limitaciones en los cuartos traseros. La alteración en el orden de lidia de quinto y sexto obedeció a la cogida en su primero de Roca Rey, que le obligó a ser asistido en la enfermería.

La disciplina de la crítica taurina aconseja relatar lo sucedido en el ruedo siguiendo la cronología de la sucesión de toros lidiados. Del primero al ... sexto. En este caso cabe desobedecer a la técnica sistemática, pues incluso el orden de lidia fue alterado. Sucedió con el quinto y el sexto, que al correrse turno, vieron permutada su salida al ruedo. Hay que retrotraerse a tres toros antes, cuando el peruano Roca Rey, de modo inesperado, fue cogido por su primer oponente cuando lo lanceaba de capote. El propio percal le sirvió de protección en el primer contacto, si bien en una nueva arremetida lo lanzó violentamente a la arena para, poco después, embestirle ya en el suelo, nuevamente. Lentitud y poca destreza de su cuadrilla para quitar al astado de su matador.

