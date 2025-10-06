Viajes del Imserso 2025-2026 en Castilla y León: destinos, plazos y novedades El programa de turismo para mayores celebra su 40 aniversario con 879.000 plazas disponibles y dos novedades principales: las pensiones mínimas podrán viajar por 50 euros y se permitirá viajar con mascotas

Hoy, 6 de octubre, arranca la comercialización de los viajes de la temporada 2025-2026 el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

A lo largo de esta semana, el organismo enviará 2,8 millones de cartas a los pensionistas acreditados para participar en el programa.

¿Cuándo arranca la venta de viajes en Castilla y León?

La venta de viajes se abrirá el 6 de octubre en las Comunidades Autónomas de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Dos días más tarde, el 8 de octubre, podrán hacerlo los mayores de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

¿Cuántas plazas se ofertan este año y cómo se podrán reservar?

Para el periodo 2025-2026, se oferta un total de 879.213 plazas, de las cuales 440.284 son para turismo de costa peninsular, 228.142 para costa insular y 210.787 para escapadas. Las reservas podrán formalizarse en las webs de las empresas adjudicatarias.

¿Qué precios tendrán los viajes?

Zona Costera Peninsular: Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana

•Temporada baja: Con transporte: 10 días (9 noches) por 309,22 € u 8 días (7 noches) por 244,04 €. Sin transporte: 10 días (9 noches) por 270,39 € u 8 días (7 noches) por 224,63 €

•Temporada alta: Con transporte: 10 días (9 noches) por 409,22 € u 8 días (7 noches) por 344,04 €. Sin transporte: 10 días (9 noches) por 370,39 € u 8 días (7 noches) por 324,63 €.

Zona Costera Insular: Islas Baleares

•Temporada baja: Con transporte: 10 días (9 noches) por 353,37 € u 8 días (7 noches) por 285,29 €. Sin transporte: 10 días (9 noches) por 270,52 € u 8 días (7 noches) por 224,36 €

•Temporada alta: Con transporte: 10 días (9 noches) por 453,37 € u 8 días (7 noches) por 385,29 €. Sin transporte: 10 días (9 noches) por 370,39 € u 8 días (7 noches) por 324,36 €.

Zona Costera Insular: Islas Canarias

•Temporada baja: Con transporte: 10 días (9 noches) por 464,72 € u 8 días (7 noches) por 378,75 €. Sin transporte: 10 días (9 noches) por 270,39 € u 8 días (7 noches) por 224,28 €

•Temporada alta: Con transporte: 10 días (9 noches) por 564,72 € u 8 días (7 noches) por 478,75 €. Sin transporte: 10 días (9 noches) por 370,39 € u 8 días (7 noches) por 324,28 €.

Turismo de Escapada

•Circuitos culturales: 6 días (5 noches) por 312,51 € en temporada baja y 412,51 € en temporada alta.

•Turismo de naturaleza: 5 días (4 noches) por 305,75 € en temporada baja y 405,75 € en temporada alta.

•Capitales de provincia: 4 días (3 noches) por 132,91 € en temporada baja y 232,91 € en temporada alta.

•Ceuta o Melilla: 5 días (4 noches) por 305,75 € en temporada baja y 405,75 € en temporada alta.

¿Qué servicios incluyen los viajes del Imserso?

Los servicios que ofrece el Programa de Turismo Social del Imserso comprenden: Estancia en régimen de pensión completa, en habitación doble compartida, en establecimientos hoteleros seleccionados por el Imserso. En el caso de alojamientos situados en capitales de provincia, se aplicará régimen de media pensión.

Transporte de ida y vuelta mediante el medio de transporte previsto, desde la capital de provincia de la persona beneficiaria hasta el hotel de destino y retorno, salvo en los viajes que no incluyen transporte o en los que tienen como destino capitales de provincia.

Atención médica general, complementaria a la Seguridad Social, disponible en el propio hotel.

Seguro colectivo para las personas participantes.

Actividades de animación sociocultural incluidas en el programa.

¿Qué novedades habrá esta temporada 2025-2026?

La temporada incorporará importantes novedades: por primera vez, 7.447 pensionistas con menos recursos podrán viajar con una tarifa reducida de 50 euros, gracias a la financiación pública que cubre el resto del coste.

¿Se podrá viajar con mascotas?

Otra de las novedades es que el viajero, por primera vez, podrá llevar una mascota en los viajes de costa peninsular y costa insular. Por ello, el licitador debe reservar un 2% de la totalidad de las plazas en los lotes 1 y 2 para usuarios que viajen con animal de compañía.

A este respecto, se entiende que los animales de compañía son aquellos animales domésticos que no superen los 10 kilogramos de peso, incluido el transportín.