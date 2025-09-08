El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
Viajera en un tren. VIRGINIA CARRASCO

Los viajes del Imserso arrancan el 6 de octubre con tarifas reducidas y opción de viajar con mascotas

El programa de turismo para mayores celebra su 40 aniversario con 879.000 plazas disponibles y una novedad social: 7.447 pensiones mínimas podrán viajar por 50 euros

C. P. S.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:54

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, pondrá en marcha la comercialización de los viajes de la temporada 2025-2026 los días 6 y 8 de octubre, en función de la comunidad autónoma. A lo largo de esta semana, el organismo enviará 2,8 millones de cartas a los pensionistas acreditados para participar en el programa.

La venta de viajes se abrirá el 6 de octubre en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Dos días más tarde, el 8 de octubre, podrán hacerlo los mayores de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

Este año se ofertan 879.213 plazas: 440.284 para turismo de costa peninsular, 228.142 para costa insular y 210.787 para escapadas. Las reservas podrán formalizarse en las webs de las empresas adjudicatarias.

La temporada incorpora importantes novedades. Por primera vez, 7.447 pensionistas con menores recursos podrán viajar con una tarifa reducida de 50 euros, gracias a la financiación pública que cubre el resto del coste. Además, se permitirá que las personas mayores viajen con animales de compañía en destinos de costa peninsular e insular, una medida que busca reforzar el bienestar y la salud emocional.

El ministro Pablo Bustinduy subraya que el programa, que cumple 40 años, se orienta a promover el envejecimiento activo, reforzar los vínculos sociales y prevenir la soledad. A su vez, el Imserso destaca que esta iniciativa no solo contribuye a la solidaridad intergeneracional, sino que también genera empleo, dinamiza la economía y ayuda a combatir la estacionalidad del sector turístico.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un caballo herido en el quinto encierro de las fiestas de San Antolín
  2. 2

    El fuego calcina de madrugada varios coches a las puertas de un taller de Santovenia
  3. 3 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  4. 4

    Un conductor ebrio se empotra contra un semáforo y lo derriba en la plaza de Colón
  5. 5

    Convocan once protestas simultáneas contra Israel y llaman a «tomar las calles» al paso de la Vuelta por Valladolid
  6. 6 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 7 de septiembre
  7. 7

    Sergio de Larrea: «El restaurante Niza es como mi segunda casa»
  8. 8 ¿Tengo que llevar efectivo a las casetas regionales? Si quieres butifarra, sí
  9. 9

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  10. 10

    Tramitan 2.616 multas por entradas no autorizadas a la ZBE en su primer mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los viajes del Imserso arrancan el 6 de octubre con tarifas reducidas y opción de viajar con mascotas

Los viajes del Imserso arrancan el 6 de octubre con tarifas reducidas y opción de viajar con mascotas