La sospechosa fue detenida por policías nacionales. El Norte

Valladolid

Sorprende a una mujer cuando desvalijaba el piso de su madre, la retiene y logra recuperar el botín

La sospechosa, que ha ingresado en prisión, era buscaba por otros dos asaltos a viviendas de la capital y cometió el último robo con dos compinches que lograron huir

J. S.

Valladolid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:13

Los hechos ocurrieron a plena luz del día en un piso del centro de la capital. Allí un hombre que acompañaba a su madre de ... vuelta a su domicilio se encontró con la cerradura forzada y, al escuchar voces en las escaleras, fue hacia allí y se topó con tres mujeres que huían de manera apresurada. Así que, ante la evidente sospecha de que se trataba de las ladronas, salió tras ellas y consiguió retener a una mientras las otras dos intentaban soltarla. No lo consiguieron. La posterior ayuda de un grupo de vecinos del inmueble, que salieron al escuchar los gritos, permitió no solo retener finalmente a una de las sospechosas sino recuperar el botín que llevaban en una bolsa. Las otras dos, eso sí, lograron darse a la fuga.

