Sorprende a una mujer cuando desvalijaba el piso de su madre, la retiene y logra recuperar el botín

Los hechos ocurrieron a plena luz del día en un piso del centro de la capital. Allí un hombre que acompañaba a su madre de ... vuelta a su domicilio se encontró con la cerradura forzada y, al escuchar voces en las escaleras, fue hacia allí y se topó con tres mujeres que huían de manera apresurada. Así que, ante la evidente sospecha de que se trataba de las ladronas, salió tras ellas y consiguió retener a una mientras las otras dos intentaban soltarla. No lo consiguieron. La posterior ayuda de un grupo de vecinos del inmueble, que salieron al escuchar los gritos, permitió no solo retener finalmente a una de las sospechosas sino recuperar el botín que llevaban en una bolsa. Las otras dos, eso sí, lograron darse a la fuga.

De manera que el asalto a la vivienda acabó con una detenida y con la huida de sus dos compinches, eso sí, con las manos vacías. La posterior identificación de la arrestada, a cargo de policías nacionales, permitió comprobar que se trataba de una mujer a la que ya buscaban como responsable de otros dos robos en viviendas, uno de ellos en grado de tentativa, registrados en el último mes en Valladolid.

La sospechosa, a la que atribuyen su pertenencia a un grupo itinerante dedicado a desvalijar casas, fue enviada al día siguiente a prisión como presunta autora de dos robos con fuerza consumados y un tercero en grado de tentativa. Este último ocurrió el pasado 8 de noviembre (un sábado) en otro domicilio de la capital, en el que se encontraba su morador, quien escuchó ruidos extraños en la puerta y, al abrirla, se topó con la ahora detenida y otra mujer cuando intentaban forzar la cerradura. Las dos consiguieron huir entonces. Antes, el 30 de octubre (jueves), el grupo sí logró asaltar otra vivienda y llevarse el botín.

Tres semanas después, a las seis de la tarde del pasado jueves (27 de noviembre), la casualidad quiso que el regreso a la casa que tres mujeres acababan de desvalijar, un piso de un bloque del centro de la capital, de un hombre junto a su madre permitiera, al menos, la detención de una de ellas.

El hijo de la víctima, previo forcejeo con la mujer arrestada y sus compañeras, consiguió finalmente retenerla con la ayuda de media docena de vecinos que salieron en su ayuda hasta la llegada de la primera patrulla del 091, cuyos agentes procedieron a su detención e iniciaron las labores de identificación y búsqueda de las dos huidas. Estas últimas se dieron a la fuga ante la llegada del grupo de residentes.

Los propios vecinos consiguieron, además, recuperar una bolsa que contenía ropa que la víctima reconoció como suya y, durante el posterior cacheo a la arrestado, recuperaron también algunas joyas de su propiedad. La mujer llevaba también encima dos plásticos, un material utilizado habitualmente por este tipo de delincuentes para abrir el resbalón de las puertas en las que no se ha cerrado debidamente la cerradura, según han informado fuentes policiales.