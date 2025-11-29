El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La moto siniestrada el viernes en una colisión con un coche en la entrada al túnel de la avenida de Salamanca hacia Parquesol y Arroyo. El Norte
Tráfico

Heridos cuatro motoristas en un reguero de accidentes registrados en 34 horas en Valladolid

El túnel de la avenida de Salamanca fue el escenario de dos alcances idénticos y el último siniestro tuvo lugar en el Paseo de Zorrilla durante la pasada madrugada

J. S.

Valladolid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:39

Comenta

Las calles de la capital han sido el escenario en un intervalo de tan solo 34 horas de cuatro siniestros en el que han resultado ... heridos otros tantos motoristas. En tres de los casos se trató de alcances contra turismos, dos de ellos en el túnel del cruce de la avenida de Salamanca con la calle Padre José Acosta, y en el cuarto el piloto sufrió una caída.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de madrugada un hombre en plena calle en Delicias
  2. 2 La Junta convocará casi 2.000 plazas para personal de Sacyl en 2026
  3. 3

    Le golpean con un cinturón al defender a una mujer agredida por otro joven
  4. 4

    Dos familias enfrentadas en el rellano de su casa terminan en los juzgados de Valladolid
  5. 5 Jero, el del medio de Los Chichos, ya tiene su calle en Valladolid
  6. 6

    La antigua Hacienda se llenará con 280 funcionarios de Servicios Sociales desde enero
  7. 7 Cuatro perros sueltos atacan y hieren a un vecino de Alcazarén y su mascota
  8. 8 Alerta sanitaria por presencia de salmonella en un preparado de carne de pollo procedente de España
  9. 9

    Venden un edificio completo de 1930 en la calle Mantería por 1,5 millones de euros
  10. 10

    Del campo al paraíso familiar llamado El Peral: «El barrio tiene mucho futuro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Heridos cuatro motoristas en un reguero de accidentes registrados en 34 horas en Valladolid

Heridos cuatro motoristas en un reguero de accidentes registrados en 34 horas en Valladolid