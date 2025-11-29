Heridos cuatro motoristas en un reguero de accidentes registrados en 34 horas en Valladolid

Las calles de la capital han sido el escenario en un intervalo de tan solo 34 horas de cuatro siniestros en el que han resultado ... heridos otros tantos motoristas. En tres de los casos se trató de alcances contra turismos, dos de ellos en el túnel del cruce de la avenida de Salamanca con la calle Padre José Acosta, y en el cuarto el piloto sufrió una caída.

El último siniestro ocurrió durante la pasada madrugada de este sábado, a las 0:28 horas, en el Paseo de Zorrilla, frente al hotel Vincci, en Parque Alameda. Allí colisionaron una moto y un coche y resultó lesionado de diversa consideración el piloto, un joven de 20 años, que fue evacuado al hospital en ambulancia.

Los dos accidentes anteriores, en ambos casos fruto de una colisión por alcance de motos contra turismos, tuvieron lugar en el mismo punto exacto, como son los carriles de entrada al subterráneo de la avenida de Salamanca en sentido hacia Parquesol y Arroyo. El primero se produjo a las 20:30 horas del jueves, cuando resultó herido un motorista de 63 años (fue asistido por los sanitarios de una ambulancia que pasaba en ese momento por el lugar). Y el segundo, en dicho escenario, ocurrió a las 14:55 horas del viernes, cuando un motorista colisionó por detrás contra un coche que estaba parado en el carril izquierdo (hacia Parquesol) por la acumulación de coches en dicho sentido de circulación. El lesionado, de 50 años, se golpeó y rompió la luna trasera del vehículo antes de acabar tendido sobre la calzada. También fue traslado al hospital en ambulancia.

Y el único siniestro motivado por una caída del motorista, y el primero de la serie de cuatro ocurridos en la capital, se produjo en el cruce de las calles Topacio y Cobalto, en el polígono de San Cristóbal, a las 14:15 horas del pasado jueves. Allí resultó herido un hombre de 57 años, según han informado fuentes del 112.