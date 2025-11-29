El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El carrusel precintado por la Policía Local en la plaza de San Andrés. Alberto Mingueza

Valladolid

Precintan un carrusel navideño por instalarlo sin autorización municipal en la plaza de San Andrés

La atracción permanecerá cerrada hasta que los propietarios consigan el permiso o, de no ser así, deberán retirarla por ocupar la vía pública

J. S.

Valladolid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:43

Comenta

Los agentes de la Policía Municipal han precintado el carrusel infantil instalado el pasado viernes en mitad del espacio peatonal de la plaza de San ... Andrés, al borde de Mantería, después de comprobar que sus propietarios carecían de la pertinente autorización municipal para ocupar la vía pública con motivo del inicio de la campaña navideña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de madrugada un hombre en plena calle en Delicias
  2. 2 La Junta convocará casi 2.000 plazas para personal de Sacyl en 2026
  3. 3

    Le golpean con un cinturón al defender a una mujer agredida por otro joven
  4. 4

    Dos familias enfrentadas en el rellano de su casa terminan en los juzgados de Valladolid
  5. 5 Alerta sanitaria por presencia de salmonella en un preparado de carne de pollo procedente de España
  6. 6

    Venden un edificio completo de 1930 en la calle Mantería por 1,5 millones de euros
  7. 7 Muere un hombre de 34 años por intoxicación de monóxido de carbono en Bustillo de la Vega
  8. 8 Jero, el del medio de Los Chichos, ya tiene su calle en Valladolid
  9. 9

    La antigua Hacienda se llenará con 280 funcionarios de Servicios Sociales desde enero
  10. 10 Cuatro perros sueltos atacan y hieren a un vecino de Alcazarén y su mascota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Precintan un carrusel navideño por instalarlo sin autorización municipal en la plaza de San Andrés

Precintan un carrusel navideño por instalarlo sin autorización municipal en la plaza de San Andrés