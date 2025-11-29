Precintan un carrusel navideño por instalarlo sin autorización municipal en la plaza de San Andrés

Los agentes de la Policía Municipal han precintado el carrusel infantil instalado el pasado viernes en mitad del espacio peatonal de la plaza de San ... Andrés, al borde de Mantería, después de comprobar que sus propietarios carecían de la pertinente autorización municipal para ocupar la vía pública con motivo del inicio de la campaña navideña.

De manera que la atracción, que ocupa buena parte del transitado entorno peatonal, permanecerá precintada hasta que sus dueños obtengan el preceptivo permiso o, en caso de que les sea denegado, deberán retirarlo por ocupar un espacio público.

Fuentes policiales explican que los agentes locales inspeccionan de manera periódica este tipo de atracciones infantiles para comprobar no solo si cuentan con autorización para su instalación sino también si tienen toda la documentación en cuanto a seguridad en regla. «Todos los carruseles instalados en la ciudad, salvo este, cuentan con los debidos permisos», aclaran las mismas fuentes.

El carrusel de San Andrés fue colocado unas horas antes y los agentes, después de realizar la inspección del mismo, comprobaron que sus dueños no tenían autorización. Así que lo precintaron a las cinco de la tarde del viernes hasta nuevo aviso.

Todo ello apenas unas horas después de que el alcalde, Jesús Julio Carnero, pulsara el simbólico botón del encendido de las luces navideñas a última hora de la tarde del pasado jueves y autorizara por extensión a la apertura de puestos y atracciones navideñas en distintos puntos de la ciudad. Todos los carruseles, salvo el de la plaza de San Andrés, pudieron abrirse al público con normalidad.