Roba de madrugada en una gasolinera y es detenido horas más tarde merodeando en ella

El Norte Valladolid Sábado, 11 de octubre 2025, 19:32 Comenta Compartir

La Policía Nacional detuvo en la mañana del viernes a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza ocurrido horas antes en una gasolinera de Valladolid. Fue el propio responsable del establecimiento quien reconoció al sospechoso, que durante la madrugada sustrajo de la estación de servicio cinco cajetillas de tabaco, así como varias latas de refresco y cerveza, por lo que dio aviso a las autoridades.

Una vez en el lugar, los agentes localizaron en las inmediaciones a un individuo que coincidía plenamente con las características relatadas por el gerente del establecimiento, que minutos antes facilitó una detallada descripción del sospechoso. Al tratar de identificarlo, el hombre se mostró «poco colaborativo», dificultando el proceso, mientras que el denunciante aseguraba que se trataba del mismo individuo que había perpetrado el robo de su negocio. Además, aseguró que otro empleado había visto merodear por la zona del establecimiento a un hombre con las mismas características.

A efectos de comprobar lo relatado por los alertantes, los agentes lo acompañaron a su domicilio, en una ubicación cercana, donde encontraron cinco paquetes de tabaco, dos latas de refresco y cinco latas de cerveza que el propietario de la gasolinera reconoció «sin lugar a dudas» como parte de la mercancía que le había sido robada esa misma madrugada, que fueron devueltos al establecimiento.

Los agentes detuvieron al sospechoso y lo trasladaron a dependencias policiales, realizando además gestiones, en colaboración con la Comandancia de la Guardia Civil, para verificar la propiedad de las cajetillas de tabaco, siendo confirmada su trazabilidad por el Destacamento de Fiscal y Fronteras, que determinó que todos los paquetes procedían de un estanco que coincidía con el que suministra tabaco en la máquina de la gasolinera, que fue forzada. Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad

Temas

Sucesos en Valladolid