La tercera sartén olvidada al fuego en tres días deja heridos a dos jóvenes y su padre

Un nuevo despiste en la cocina, el tercero en tres días, ha hecho que tres dotaciones de los Bomberos de Valladolid tuvieran que trasladarse ... hasta el número 10 de la calle Treviño. Dos hermanos de 25 años y el padre de estos, de 60 años, han tenido que ser atendidos por inhalación de humo.

Una llamada al 112 entorno a las 16:10 alertaba de la presencia de humo y llamas saliendo de una cocina de uno de los apartamentos de dicha calle. La sala de emergencias dio aviso y hasta el lugar se trasladaron tres dotaciones de los Bomberos, la Policía Municipal y dos ambulancias de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

A su llegada, los Bomberos pudieron comprobar la presencia de una gran cantidad de humo, que había sido originado por una sartén que el hombre de 60 años había olvidado al fuego. Esto provocó que la campana extractora de la cocina prendiese en llamas y los hijos, al intentar sofocarlas, inhalasen humo.

Una vez dentro del inmueble, los agentes retiraron la sartén con la comida quemada del fuego y ventilaron la casa para que el humo saliese. Los tres varones tuvieron que ser atendidos por intoxicación de humo por los servicios sanitarios y finalmente fueron trasladados por precaución al Hospital Universitario Río Hortega.

Esta situación de angustia terminó de la mejor forma posible puesto que no ha habido que lamentar daños personales. El único daño material ha sido una sartén chamuscada en unos hechos muy similares a los que ocurrieron este pasado miércoles en el número 5 de la calle Juan García Hortelano y en el número 36 de la avenida de Segovia, ambos en Valladolid.