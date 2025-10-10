El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los Bomberos terminando sus labores en la calle Treviño número 10. Carlos Espeso
Valladolid

La tercera sartén olvidada al fuego en tres días deja heridos a dos jóvenes y su padre

Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de los Bomberos

Ángela Zangróniz

Ángela Zangróniz

Valladolid

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:40

Un nuevo despiste en la cocina, el tercero en tres días, ha hecho que tres dotaciones de los Bomberos de Valladolid tuvieran que trasladarse ... hasta el número 10 de la calle Treviño. Dos hermanos de 25 años y el padre de estos, de 60 años, han tenido que ser atendidos por inhalación de humo.

