Detenidas tres mujeres por robar en supermercados de Valladolid

El Norte Valladolid Sábado, 11 de octubre 2025, 11:41 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid detuvieron este jueves a tres mujeres como presuntas autoras de otros tantos delitos de hurto cometidos en diferentes supermercados de la ciudad. Según fuentes de ese cuerpo, la primera denuncia fue interpuesta el pasado 3 de septiembre por una representante de una cadena de distribución, quien informó del robo de productos valorados en 520 euros el 26 de agosto, cuando tres mujeres accedieron al establecimiento y, mediante técnicas de distracción, lograron sustraer los artículos ocultándolos entre sus ropas.

Posteriormente, el 17 de septiembre, la misma representante denunció un nuevo hurto por valor de 181,15 euros, ocurrido seis días antes, el 11 del mismo mes. Se identificó nuevamente a las mismas tres mujeres como autoras, quienes emplearon métodos similares para llevar a cabo la sustracción en la tienda. Por último el 6 de octubre la responsable de otra cadena de supermercados en Valladolid denunció un tercer robo, esta vez por un valor de 687,05 euros, cometido por dos mujeres.

36 arrestos previos

Gracias a la investigación llevada a cabo por los agentes, se logró identificar a tres mujeres como presuntas responsables, según informa Ical. A una de ellas se le imputan dos delitos de hurto correspondientes al primer y tercer caso. A la segunda, se le atribuyen dos y otro más leve por el segundo hecho denunciado. La tercera mujer ha sido imputada por un delito leve de hurto relacionado con los últimos hechos.

Una vez identificadas, las tres mujeres fueron localizadas y detenidas por la Policía Nacional en la mañana del 9 de octubre. Cabe destacar que acumulan un total de 36 detenciones previas. Tras la finalización de las diligencias policiales, las tres fueron puestas a disposición del juzgado competente, que determinó su puesta en libertad.