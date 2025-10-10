Detenido por un robo con fuerza en un camión de reparto de Valladolid La Policía Nacional intenta localizar a un segundo implicado

Agentes de Policía Nacional detuvieron, a las 8.15 horas del día de ayer, a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza de mercancía sustraída de un camión de reparto en Valladolid, tras ser localizado en la calle Salud portando la mercancía sustraída.

Los agentes patrullaban en un vehículo uniformado, cuando observaron en la calle Vía a dos individuos que, al detectar la presencia policial, emprendieron la huida a pie cruzando el túnel de acceso a la calle Salud. Ambos portaban bolsas de deporte de color oscuro y fueron reconocidos por los agentes al ser delincuentes habituales, como recoge Ical.

Instantes después, a la altura de la calle Salud, los agentes lograron interceptar a uno de los individuos. Al darle el alto, comprobaron que portaba una bolsa de deporte que contenía ropa de niño usada y seis cajas de madera precintadas con la inscripción de un conocido supermercado.

Al ser requerido para identificarse, el individuo manifestó no portar documentación y que llevaba un tiempo viviendo en la calle. Los agentes realizaron gestiones para verificar la procedencia de la mercancía. Una vez localizado el supermercado se les informó que el día anterior, 8 de octubre, sobre las 8.00 horas, un transportista sufrió la fractura del precinto de seguridad de las puertas traseras de su camión, único acceso a la carga. Se mostró una de las cajas intervenidas al detenido, y tras comprobar la trazabilidad del producto, se confirmó sin género de dudas que pertenecía al camión afectado.

Además de las cajas mostradas, se informó que también fueron sustraídas nueve cajas de mejillones, ascendiendo el valor total de la mercancía robada a 89,66 euros, según el ticket aportado.

El acompañante del detenido, que logró huir portando una mochila, fue igualmente reconocido por los agentes como delincuente habitual.

En la intervención se intervino una bolsa de deporte con ropa de niño usada, seis cajas de madera precintadas con productos alimenticios y un ticket de la mercancía sustraída. Ante estos hechos, se procedió a la detención del varón por su presunta participación en un delito de robo con fuerza.

Este mismo delincuente había sido detenido el pasado sábado como presunto autor de un delito de robo con violencia en otro supermercado tras ser sorprendido intentando sustraer productos por valor de 48,64 euros. El individuo forcejeó con una cajera al intentar abandonar el local sin pagar, causándole lesiones leves en el brazo y cuello.

El detenido fue puesto a disposición judicial por un presunto delito de robo con fuerza. La investigación continúa abierta para localizar al segundo implicado. El detenido fue puesto en libertad una vez que el juzgado competente fue informado de todo lo actuado.