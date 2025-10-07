El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. El Norte

Detenido en Zamora por llevar grandes cantidades de ropa y calzado falsificado en un furgón

Fue interceptado en la travesía de Corrales del Vino y le constan varios antecedentes por hechos similares

El Norte

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 17:42

Comenta

La Guardia Civil de Corrales del Vino (Zamora) detuvo, por un presunto delito contra la propiedad industrial, a un hombre que llevaba en un furgón gran cantidad de ropa y calzado cuya procedencia legal no fue capaz de acreditar.

A mediados de la semana pasada, agentes de la Benemérita identificaron al hombre, que conducía el furgón por la travesía de Corrales del Vino. Una vez inspeccionado el vehículo, localizaron las réplicas de varias marcas comerciales deportivas, que careciendo del preceptivo registro autorizado así como de cualquier documento que acreditara su legal adquisición.

Noticias relacionadas

Detenida por robar 250 euros y varias botellas en un bar de Palencia

Detenida por robar 250 euros y varias botellas en un bar de Palencia

Rompe dos televisiones con una banqueta tras perder más de mil euros en una casa de apuestas

Rompe dos televisiones con una banqueta tras perder más de mil euros en una casa de apuestas

Ante los indicios suficientes de que la ropa fuera falsificada, la Guardia Civil detuvo al sujeto, de nacionalidad extranjera, como supuesto autor de un delito contra la propiedad industrial y se incautó de la mercancía.

Al detenido, que fue puesto a disposición judicial al igual que la mercancía intervenida, le constan varios antecedentes por hechos similares en las provincias de Oviedo, Ceuta, Valladolid y Zamora, en referencia a infracciones a la normativa de contrabando, delitos relativos a la propiedad industrial, según señalaron fuentes de la Comandancia de Zamora.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio
  2. 2

    La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo obliga a cortar un carril de la Autovía del Duero
  3. 3 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  4. 4 Desalojan la piscina del balneario de Valbuena de Duero por la presencia de heces
  5. 5 Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
  6. 6 Rompe dos televisiones con una banqueta tras perder más de mil euros en una casa de apuestas
  7. 7

    Un incendio se queda a pocos metros de las chabolas de Juana Jugan: «Así no podemos estar, esto es un peligro»
  8. 8

    ¿Qué supone la liquidación de Valladolid Alta Velocidad? Una deuda sin pasos y sin nueva estación de buses
  9. 9 Renault planea despedir a 3.000 trabajadores en varias áreas para reducir costes fijos
  10. 10

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenido en Zamora por llevar grandes cantidades de ropa y calzado falsificado en un furgón

Detenido en Zamora por llevar grandes cantidades de ropa y calzado falsificado en un furgón