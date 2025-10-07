Detenido en Zamora por llevar grandes cantidades de ropa y calzado falsificado en un furgón Fue interceptado en la travesía de Corrales del Vino y le constan varios antecedentes por hechos similares

La Guardia Civil de Corrales del Vino (Zamora) detuvo, por un presunto delito contra la propiedad industrial, a un hombre que llevaba en un furgón gran cantidad de ropa y calzado cuya procedencia legal no fue capaz de acreditar.

A mediados de la semana pasada, agentes de la Benemérita identificaron al hombre, que conducía el furgón por la travesía de Corrales del Vino. Una vez inspeccionado el vehículo, localizaron las réplicas de varias marcas comerciales deportivas, que careciendo del preceptivo registro autorizado así como de cualquier documento que acreditara su legal adquisición.

Ante los indicios suficientes de que la ropa fuera falsificada, la Guardia Civil detuvo al sujeto, de nacionalidad extranjera, como supuesto autor de un delito contra la propiedad industrial y se incautó de la mercancía.

Al detenido, que fue puesto a disposición judicial al igual que la mercancía intervenida, le constan varios antecedentes por hechos similares en las provincias de Oviedo, Ceuta, Valladolid y Zamora, en referencia a infracciones a la normativa de contrabando, delitos relativos a la propiedad industrial, según señalaron fuentes de la Comandancia de Zamora.