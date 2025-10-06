El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rompe dos televisiones con una banqueta tras perder más de mil euros en una casa de apuestas

Cuando los agentes llegaron al establecimiento se encontraron con el varón visiblemente alterado, que al tranquilizarse admitió los hechos y fue detenido

Valladolid

Lunes, 6 de octubre 2025, 21:17

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid a un hombre por fracturar dos televisiones de 49 pulgadas, contra los que arrojó una banqueta, en un local de apuestas en Valladolid. El hombre alegó que lo hizo tras perder más de mil euros en el establecimiento, según un comunicado recogido por Ical.

Los hechos, que sucedieron el 4 de octubre, son constitutivos de un presunto delito de daños. Un trabajador llamó por teléfono a la sala CIMACC 091, puesto que el cliente estaba ocasionando daños. Rápidamente fue comisionado un indicativo policial uniformado, en este caso de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que patrullaba en la zona en labores preventivas de seguridad ciudadana y para evitar la comisión de hechos delictivos.

Cuando los agentes llegaron al establecimiento se encontraron con un varón visiblemente alterado. El requirente de la llamada mostró a los agentes una banqueta que este hombre había arrojado contra unos televisores que estaban en la pared, fracturando dos monitores de 49 pulgadas. Los policías procedieron a apaciguar al hombre, y cuando le identificaron, reconoció haber lanzado la banqueta en un arranque de furia, por estar perdiendo más de 1.000 euros en apuestas.

Los policías nacionales lo detuvieron y trasladaron a dependencias policiales. Una vez allí se le tomó declaración, a la espera de la denuncia del responsable del establecimiento con una valoración de los daños ocasionados. Finalizadas las diligencias, el hombre fue puesto en libertad, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial, a quien se le informó de lo ocurrido mediante atestado policial.

