La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo obliga a cortar un carril de la Autovía del Duero

Los conductores que han tratado de acceder a Valladolid por la Autovía del Duero esta tarde se han encontrado con una desagradable sorpresa. Los atascos ... habituales en la rotonda en la que se une el tráfico de la A-11, la VA-30 y el de La Cistérniga se han visto intensificados por el corte de un carril en dirección hacia la ciudad. ¿El motivo del corte? La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo en la calzada.

El carril cortado por la presencia de tripas de conejo. Carlos Espeso

Todo sucedió sobre las 16:40 horas, cuando un camión que transportaba entrañas de conejo se vio obligado a frenar bruscamente poco antes de pasar bajo la VA-30. El frenazo hizo que el vehículo perdiera buena parte de la carga y que el carril derecho de la vía quedara inutilizado porque cientos de kilos de entrañas hacían imposible el paso.

El propio camionero llamó al 112 para alertar de lo ocurrido y esa llamada sirvió para que acudieran al lugar la Policía Municipal y la Guardia Civil de Tráfico. Los agentes de la Benemérita se encargaron de regular el tráfico y, según indican desde el instituto armado, fueron miembros de la empresa y de conservación de carreteras a los que se avisó para retirar las tripas, que dejaron un fuerte y desagradable olor en la zona.