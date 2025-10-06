El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las tripas de conejo, sobre el asfalto de la Autovía del Duero. Carlos Espeso

Valladolid

La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo obliga a cortar un carril de la Autovía del Duero

Un camión cargado de entrañas de este animal se vio obligado a frenar en la rotonda de La Cistérniga y perdió buena parte de la carga, por lo que hubo que cortar un carril

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:14

Comenta

Los conductores que han tratado de acceder a Valladolid por la Autovía del Duero esta tarde se han encontrado con una desagradable sorpresa. Los atascos ... habituales en la rotonda en la que se une el tráfico de la A-11, la VA-30 y el de La Cistérniga se han visto intensificados por el corte de un carril en dirección hacia la ciudad. ¿El motivo del corte? La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo en la calzada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan la piscina del balneario de Valbuena de Duero por la presencia de heces
  2. 2

    Encuentran el cuerpo sin vida del hombre de cincuenta años desaparecido en el río Pisuerga
  3. 3

    Así era el Valladolid que dejó el Conde Ansúrez: del Puente Mayor a la primera plaza de San Miguel
  4. 4 Muere un hombre de 72 años tras ser atropellado por un coche en Mojados
  5. 5 Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
  6. 6

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  7. 7

    La respuesta del colegio de Valladolid al caso de acoso denunciado en su centro
  8. 8

    El uso de un fumigante tóxico confina en sus casas a vecinos de un pueblo de Segovia
  9. 9

    Los obreros toman la histórica nave de Manrique para convertirla en un parque infantil
  10. 10 Isabel la Católica pierde desde el lunes un carril durante dos meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo obliga a cortar un carril de la Autovía del Duero

La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo obliga a cortar un carril de la Autovía del Duero