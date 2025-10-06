Investigada por enviar por correo postal un arma fabricada en Reino Unido en 1802 La mujer carecía de licencia y autorización para la posesión o comercio del arma, que podría pertenecer a un monarca inglés

El Norte Valladolid Lunes, 6 de octubre 2025, 12:47

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación Paqueteiava, ha procedido a la investigación de una mujer, residente en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, como presunta autora de un delito de contrabando y otro de tráfico de armas.

Los hechos se produjeron en octubre de 2023, cuando la investigada remitió desde su lugar de residencia un paquete postal que contenía en su interior un arma antigua de avancarga, fabricada en Reino Unido entre 1802 y 1815, de la marca Tower, modelo Light Dragoon, del calibre 64, posiblemente perteneciente a un monarca inglés.

Tras el análisis del arma por el departamento de balística del laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, se comprobó que el arma intervenida se encontraba en buen estado de funcionamiento y dispuesta para su uso.

La mujer investigada no poseía ningún tipo de licencia de armas, ni autorización para su posesión o comercialización, lo que motivó la apertura de diligencias por parte de la Guardia Civil.