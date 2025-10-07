Detenida por robar 250 euros y varias botellas en un bar de Palencia El hecho delictivo tuvo lugar el pasado 13 de agosto y la Policía Nacional detuvo a la mujer en la tarde del martes

La Policía Nacional ha detenido a una mujer acusada de robar 250 euros y varias botellas de bebidas alcohólicas de un bar de la capital palentina.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 13 de agosto, cuando la propietaria del establecimiento situado en la calle Roma denunció el robo tras comprobar que alguien había accedido al local levantando una verja que no estaba cerrada y apartando unas cajas colocadas para dificultar la entrada. Una vez dentro, la autora sustrajo el dinero de la caja registradora y varias botellas de licor.

Los hechos quedaron registrados por las cámaras de seguridad instaladas en el interior del bar. Tras analizar las imágenes, los agentes identificaron a la presunta autora, una persona conocida por la Policía Nacional de Palencia por su implicación en hechos similares.

La mujer fue localizada en la tarde del martes por los agentes encargados de la investigación, que procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales. Después de prestar declaración, quedó en libertad con cargos a la espera de ser citada por la autoridad judicial correspondiente.