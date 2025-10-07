El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia

Herido un hombre de 43 años tras ser atropellado en el Paseo del Salón

Un joven de 23 años resultó también lesionado tras sufrir una caída con su patinete eléctrico en la calle Julián Díez

Martes, 7 de octubre 2025, 12:36

Un hombre de 43 años resultó herido sobre las 18:20 horas del lunes tras sufrir un atropello en el Paseo del Salón. Fue trasladado al Hospital Río Carrión y la Unidad de Atestados de la Policía Local elaboró el informe.

También el lunes, en torno a las 21:45 horas, un conductor de un patinete eléctrico sufrió una caída en la calle Julián Díez, resultando herido. Una patrulla atendió en un primer momento al joven de 23 años, que posteriormente fue trasladado al Hospital Río Carrión. El patinete eléctrico fue custodiado en dependencias de la Policía Local de Palencia.

Por otra parte, y con motivo de la campaña de la Dirección General de Tráfico para evitar las distracciones al volante, la Policía Local realizó labores de vigilancia registrándose un total de doce denuncias, diez de ellas por conducir utilizando el teléfono móvil y dos, por circular con auriculares.

