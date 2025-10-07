Cuatro jóvenes agreden y roban a otro que fue trasladado al hospital

El Norte Palencia Martes, 7 de octubre 2025, 11:50 Comenta Compartir

La Policía Local identificó sobre las 5:20 horas de este martes en la calle Virgen de la Esperanza de la capital palentina a tres jóvenes implicados en una pelea. Uno de ellos, que fue asistido en el centro de salud de La Puebla y, posteriormente, trasladado al Hospital Río Carrión, manifestó haber sido agredido y víctima de un robo por parte de cuatro jóvenes en la avenida República Argentina, tres de ellos españoles y uno extranjero, que, tras asaltarle, se fueron pero que volvieron al habérseles caído algún objeto o efecto en el lugar de los hechos.

Al regresar, dos de ellos fueron identificados por la Policía Local de Palencia, que informó a los implicados de los derechos que les asisten y elaboró un parte de intervención.

El lunes, en torno a las 15:30 horas, se registró un incendio en un generador de gasoil en la avenida de Asturias. La Policía Local acudió al lugar y aseguró la zona durante la intervención de los bomberos.