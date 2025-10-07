El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Palencia

Cuatro jóvenes agreden y roban a otro que fue trasladado al hospital

La Policía Local identificó a dos de ellos cuando regresaban al lugar de los hechos al habérseles caído algún objeto o efecto

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 7 de octubre 2025, 11:50

Comenta

La Policía Local identificó sobre las 5:20 horas de este martes en la calle Virgen de la Esperanza de la capital palentina a tres jóvenes implicados en una pelea. Uno de ellos, que fue asistido en el centro de salud de La Puebla y, posteriormente, trasladado al Hospital Río Carrión, manifestó haber sido agredido y víctima de un robo por parte de cuatro jóvenes en la avenida República Argentina, tres de ellos españoles y uno extranjero, que, tras asaltarle, se fueron pero que volvieron al habérseles caído algún objeto o efecto en el lugar de los hechos.

Al regresar, dos de ellos fueron identificados por la Policía Local de Palencia, que informó a los implicados de los derechos que les asisten y elaboró un parte de intervención.

El lunes, en torno a las 15:30 horas, se registró un incendio en un generador de gasoil en la avenida de Asturias. La Policía Local acudió al lugar y aseguró la zona durante la intervención de los bomberos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan la piscina del balneario de Valbuena de Duero por la presencia de heces
  2. 2 Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
  3. 3

    Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio
  4. 4

    La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo obliga a cortar un carril de la Autovía del Duero
  5. 5

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  6. 6

    El uso de un fumigante tóxico confina en sus casas a vecinos de un pueblo de Segovia
  7. 7 Muere un hombre de 72 años tras ser atropellado por un coche en Mojados
  8. 8 Rompe dos televisiones con una banqueta tras perder más de mil euros en una casa de apuestas
  9. 9 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  10. 10

    Un incendio se queda a pocos metros de las chabolas de Juana Jugan: «Así no podemos estar, esto es un peligro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cuatro jóvenes agreden y roban a otro que fue trasladado al hospital

Cuatro jóvenes agreden y roban a otro que fue trasladado al hospital