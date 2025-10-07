El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Investigado un hombre de 54 años por disparar a un gato en Amusco

Se encontró una bala de perdigón incrustada en la cola del felino

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 7 de octubre 2025, 09:49

- La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un hombre de 54 años y nacionalidad española por un supuesto delito de maltrato animal en la localidad de Amusco. La propietaria del animal se percató de que algo le ocurría cuando observó que su gata caminaba mal y tenía una herida en la zona del costado, cerca de la cola. Tras realizarle varias pruebas veterinarias, se comprobó la existencia de una bala de perdigón en su interior.

Tras poner estos hechos en conocimiento de la Guardia Civil, los agentes iniciaron una investigación que permitió identificar al posible autor de los hechos, procediendo a su posterior imputación.

