Cuatro denuncias en Palencia por conducir bajo los efectos de las drogas o el alcohol el fin de semana

Dos personas circulaban con patinetes eléctricos, otras dos con bicicletas y una última con un vehículo

Palencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:31

El fin de semana concluyó en Palencia con cuatro denuncias por conducir patinetes eléctricos, bicicletas y vehículos bajo los efectos del alcohol y las drogas. El sábado, a las 00:14 horas, en la calle de Menéndez Pelayo, una patrulla de la Policía Local solicitaba la presencia de la unidad de atestados para realizar las pruebas de alcohol y drogas al conductor de un patinete eléctrico (VMP) que había cometido una infracción y presentaba síntomas evidentes. Una vez realizado el test, arrojaba un resultado positivo en la prueba de drogas (cocaína) a la espera definitiva de los resultados del laboratorio. Fue denunciado administrativamente y del VMP se hizo cargo una persona debidamente habilitada.

Un poco más tarde, a las 01:19 horas, en calle de Ortega y Gasset, una patrulla también solicitaba la presencia de la unidad de atestados para realizar las pruebas de alcohol y drogas al conductor de otro VMP, que había cometido una infracción y presentaba síntomas evidentes. Arrojó un resultado positivo en la prueba de drogas (cannabis) a la espera definitiva de los resultados del laboratorio, por lo que fue denunciado y del VMP se hizo cargo una persona debidamente habilitada.

Sin salir del sábado, a las 02:20 horas, en la calle Estrada de la capital, la Policía Local de Palencia llamó a la unidad de atestados para realizar las pruebas de alcohol y drogas a los conductores de sendas bicicletas que habían cometido una infracción y presentaban síntomas evidentes. Una vez hechas, dieron positivo en alcohol (0,76 y 0,50 mgr/l, respectivamente) y uno de ellos, además dio positivo en la prueba de drogas (cocaína) a la espera definitiva de los resultados del laboratorio, por lo que fueron denunciados administrativamente.

Por último, a las 04:37 horas del domingo, en la calle de Cirilo Tejerina, fue necesario realizar las pruebas de alcohol al conductor de un turismo que había cometido una infracción y presentaba síntomas evidentes. Dio un resultado final positivo de 0,86 mgrs/l, instruyéndose por tal motivo diligencias remitidas al juzgado de guardia como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

