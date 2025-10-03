Herido un motorista en un accidente en la avenida de Asturias

El Norte Palencia Viernes, 3 de octubre 2025, 16:03 Comenta Compartir

El servicio de emergencias 112 ha recibido el aviso de un accidente ocurrido sobre las 14:05 horas en la avenida de Asturias que se ha saldado con un herido, un motorista de unos 50 años. El 112 ha avisado a la Policía Local, Policía Nacional y Sacyl, además de a la Guardia Civil de Tráfico, dado que el punto en el que se ha registrado el accidente estaba fuera del término urbano de Palencia.

Por otro lado, la Policía Local denunció el jueves, sobre las 15:30 horas, a tres personas que portaban sustancias estupefacientes, que podrían ser marihuana y hachís. Fue en la Plaza del Carmen, donde la Unidad Canina les identificó y denunció. Las sustancias fueron intervenidas para remitírselas a Subdelegación del Gobierno en Palencia para su posterior análisis.

También el jueves, a las 22:30 horas, la Policía Local atendió a una mujer intoxicada por consumo de marihuana en la calle Once Paradas. La mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital San Juan de Dios.