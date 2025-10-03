El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Palencia

Herido un motorista en un accidente en la avenida de Asturias

El siniestro ha ocurrido este viernes a las 14:05 horas

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:03

Comenta

El servicio de emergencias 112 ha recibido el aviso de un accidente ocurrido sobre las 14:05 horas en la avenida de Asturias que se ha saldado con un herido, un motorista de unos 50 años. El 112 ha avisado a la Policía Local, Policía Nacional y Sacyl, además de a la Guardia Civil de Tráfico, dado que el punto en el que se ha registrado el accidente estaba fuera del término urbano de Palencia.

Por otro lado, la Policía Local denunció el jueves, sobre las 15:30 horas, a tres personas que portaban sustancias estupefacientes, que podrían ser marihuana y hachís. Fue en la Plaza del Carmen, donde la Unidad Canina les identificó y denunció. Las sustancias fueron intervenidas para remitírselas a Subdelegación del Gobierno en Palencia para su posterior análisis.

También el jueves, a las 22:30 horas, la Policía Local atendió a una mujer intoxicada por consumo de marihuana en la calle Once Paradas. La mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital San Juan de Dios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  2. 2 La explicación al mal olor que ha inundado este viernes Valladolid
  3. 3

    Vacían el concesionario de Motos Copa mientras el número de afectados supera la treintena
  4. 4

    La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»
  5. 5

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  6. 6

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  7. 7 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  8. 8

    Entregan a la Policía de Medina 8.400 euros que la acompañante de un paciente perdió en una ambulancia
  9. 9 De los sabores castellanos a las tostas de gambas en un renovado restaurante de Plaza España
  10. 10 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido un motorista en un accidente en la avenida de Asturias

Herido un motorista en un accidente en la avenida de Asturias