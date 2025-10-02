El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Celebración de la festividad de los patronos de la Policía Nacional, los Ángeles Custodios, en el Teatro Principal de Palencia

Ver 50 fotos
Celebración de la festividad de los patronos de la Policía Nacional, los Ángeles Custodios, en el Teatro Principal de Palencia Marta Moras

Palencia tiene 5,3 policías nacionales y guardias civiles por cada mil habitantes

La tasa de criminalidad en la provincia es de 33,8 infracciones penales por cada 1.000 habitantes frente a las 50,3 de todo el país

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:16

Comenta

La provincia cuenta con 5,3 policías nacionales y guardias civiles por cada 1.000 habitantes frente a los 3,8 de media en el ... conjunto del país. Ello redunda en que la tasa de criminalidad en Palencia sea «mucho más baja» que en el resto de España, 33,8 infracciones penales por cada 1.000 habitantes frente a las 50,3 de todo el país. Son datos que ha aportado hoy el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, que, por primera vez desde que asumió dicho cargo, ha presidido en el acto celebrado en el Teatro Principal la festividad de los patronos de la Policía Nacional, los Ángeles Custodios, junto al comisario jefe, José Carlos Donoso –que también vivió su primera festividad de los patronos como comisario jefe–, que ha incidido en que el catálogo de puestos de trabajo en la Comisaría «está a un 91%».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  2. 2

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  3. 3 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  4. 4 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  5. 5 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  6. 6

    Asume un año y tres meses por agredir sexualmente a una menor de 12 años en un kiosko de Pajarillos
  7. 7

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  8. 8

    Reclaman medidas ante la presencia de indigentes durmiendo al raso y las basuras acumuladas junto al albergue
  9. 9 Vuelca un camión mientras sacaba un contenedor soterrado en La Flecha
  10. 10 Desarticulados tres puntos de venta de drogas en La Rubia y Cuatro de Marzo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Palencia tiene 5,3 policías nacionales y guardias civiles por cada mil habitantes