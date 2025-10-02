Palencia tiene 5,3 policías nacionales y guardias civiles por cada mil habitantes
La tasa de criminalidad en la provincia es de 33,8 infracciones penales por cada 1.000 habitantes frente a las 50,3 de todo el país
Jueves, 2 de octubre 2025, 22:16
La provincia cuenta con 5,3 policías nacionales y guardias civiles por cada 1.000 habitantes frente a los 3,8 de media en el ... conjunto del país. Ello redunda en que la tasa de criminalidad en Palencia sea «mucho más baja» que en el resto de España, 33,8 infracciones penales por cada 1.000 habitantes frente a las 50,3 de todo el país. Son datos que ha aportado hoy el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, que, por primera vez desde que asumió dicho cargo, ha presidido en el acto celebrado en el Teatro Principal la festividad de los patronos de la Policía Nacional, los Ángeles Custodios, junto al comisario jefe, José Carlos Donoso –que también vivió su primera festividad de los patronos como comisario jefe–, que ha incidido en que el catálogo de puestos de trabajo en la Comisaría «está a un 91%».
«Creo que hacía tiempo que no lo teníamos tan completo. En la escala ejecutiva, los mandos intermedios, es la que más deficiencia tenemos. Andamos en torno al 83%, pero teniendo en cuenta de dónde venimos, de un poco más del 60%, se ha incrementado en dos plazas la de inspector y nos ha venido muy bien. Donde tenemos más déficit es en los cuerpos generales y el personal laboral, pero creo que es un problema que tiene toda la administración central del Estado. Tenemos un 38% de ocupación de cuerpos generales. Eso supone, y dado que ellos se dedican sobre todo a la expedición de DNIs, pasaportes y tarjetas de identidad extranjera, a tener que dedicar a policías en esas labores», ha agregado José Carlos Donoso, que ha cifrado en 206 el número de efectivos actualmente en la Comisaría.
Eduardo Santiago ha destacado de igual forma los datos positivos en cuanto a los delitos esclarecidos por la Policía Nacional, «que han aumentado casi un 10% en este primer semestre del año». Por lo que respecta a las detenciones e investigaciones que se llevan a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, en la provincia han crecido un 12,9%, «lo que demuestra ese esfuerzo constante en la persecución de la delincuencia por parte de los cuerpos policiales de Palencia»,ha añadido Eduardo Santiago, que ha precisado además que en los delitos «de mayor impacto social» hay también buenos datos, como el descenso en un 23% de los robos en domicilios y en dos tercios, en el caso de los robos de vehículos. En materia de ciberdelincuencia las estafas informáticas han caído un 7%, «buenos datos que son posibles gracias al trabajo diario, a la labor diaria que desarrolla la Policía Nacional», ha agregado.
«Es un día para homenajear a la Policía Nacional en Palencia, un día de reconocimiento y de gratitud a la labor, a la dedicación, a la cercanía, a la eficacia con la que trabaja este cuerpo policial moderno, al servicio de la legalidad y que es garante de los derechos y de las libertades constitucionalmente previstos, que presta un servicio diario esencial para todos», ha subrayado el subdelegado del Gobierno en Palencia.
Una ciudad segura
Por su parte, el comisario jefe de la Policía Nacional, José Carlos Donoso, ha recalcado que Palencia «es una ciudad segura», destacando el «importante esfuerzo» de este cuerpo para enfrentar «con profesionalidad» las amenazas delictivas que se han presentado, haciendo por un lado una importante labor de prevención para evitar el delito y, por otro, una eficaz persecución de aquellos que han sido cometidos.
«En definitiva, se ha dado una respuesta policial de calidad. Desde el punto de vista preventivo, la actividad policial operativa se ha incrementado en la ciudad con mayor cantidad de controles e identificados, lo que ha supuesto una mayor cantidad de aprehensiones de drogas, armas y otros objetos peligrosos, realizando una rigurosa planificación de los dispositivos». «Desde el punto de vista reactivo», José Carlos Donoso ha incidido en que «se ha conseguido mantener una alta eficacia en el porcentaje de delitos esclarecidos, especialmente en los graves y menos graves», manteniendo prácticamente el mismo número de detenidos que en años anteriores.
A la hora de citar algunos de los servicios policiales más destacados a lo largo de este año, el comisario jefe aludió a la 'Operación Navaja' del pasado mes de abril, desarrollada por funcionarios de la Brigada de Policía Judicial contra un grupo criminal organizado dedicado a introducir y distribuir importantes cantidades de droga en Palencia y que culminó con la incautación de casi dos kilos y medio de cocaína, trece kilos de hachís y mas de un centenar de pastillas de éxtasis, deteniendo a 19 personas implicadas y consiguiendo erradicar cinco puntos intermedios de distribución de droga y siete puntos 'negros' de 'trapicheo' en la Plaza de Cervantes, las Casas del Hogar, Allende el Río, Los Tres Pasos y San Antonio.
José Carlos Donoso se ha referido también a la operación contra las redes de inmigración irregular desarrollada recientemente por la Brigada de Extranjería, en la que se consiguió detener a siete personas e identificar al principal implicado, al que se ha puesto en busca y captura internacional. «La trama favorecía la llegada a España de personas desde Marruecos, constituyendo empresas ficticias sin actividad para generar contratos de trabajo no reales y, mediante falsificaciones, obtener permisos de residencia y trabajo», ha explicado.
Ha recordado igualmente la operación contra una banda de georgianos especializados en el robo de viviendas desarrollada durante el puente del 15 de agosto, cuando se detuvo a seis personas que robaban en pisos de Palencia previa la selección de los objetivos mediante la colocación de 'marcas' en las puertas, consiguiendo evitar el robo de mas de una treintena de robos en pisos que ya tenían seleccionados para ser asaltados.
Las brutales agresiones homófobas en Isla Dos Aguas, «hechos puntuales»
Entre los retos futuros de la Policía Nacional, el comisario jefe, José Carlos Donoso, ha destacado los de «seguir luchando contra la violencia de género, esa lacra que tenemos, dando protección a las víctimas de este delito; contra la ciberdelincuencia, que sigue creciendo a la par que los ciudadanos vamos utilizando las nuevas tecnologías en la red, y hacer frente a los nuevos retos que nos vienen ahora, las nuevas formas de odio, de discriminación, que llevan aparejadas conductas cada vez más violentas».
Precisamente, refiriéndose a las dos brutales agresiones de las que fueron víctimas dos hombres recientemente en Isla Dos Aguas, el comisario jefe ha incidido en que «son hechos puntuales que estamos investigando como hacemos todo, dentro de la legalidad vigente y el respeto de los derechos fundamentales». «Quiero transmitir a la sociedad palentina un mensaje de tranquilidad, las calles, plazas y parques de nuestra ciudad siguen siendo igual de seguros que hasta ahora», ha añadido.
El primero de los brutales ataques se produjo sobre las 22:00 horas del 13 de septiembre y la víctima, de unos 40 años que acudió al Parque Isla Dos Aguas tras haber quedado allí a través de una aplicación, se encontró con un grupo de encapuchados que, además de robarle el móvil y la cartera, le desfiguraron la cara, con fracturas en la nariz y un pómulo y heridas en una oreja, que le quedó colgando.El 20 de septiembre, otro hombre de más de 50 años acudió también sobre las 22:00 horas al Parque Isla Dos Aguas por el mismo motivo, haber quedado allí a través de una aplicación, y fue salvajemente agredido por un grupo de encapuchados que le ocasionaron fracturas en nariz, pómulos y mandíbula, lesiones de las que tuvo que ser intervenido en Valladolid.
