Palencia tiene 5,3 policías nacionales y guardias civiles por cada mil habitantes

La provincia cuenta con 5,3 policías nacionales y guardias civiles por cada 1.000 habitantes frente a los 3,8 de media en el ... conjunto del país. Ello redunda en que la tasa de criminalidad en Palencia sea «mucho más baja» que en el resto de España, 33,8 infracciones penales por cada 1.000 habitantes frente a las 50,3 de todo el país. Son datos que ha aportado hoy el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, que, por primera vez desde que asumió dicho cargo, ha presidido en el acto celebrado en el Teatro Principal la festividad de los patronos de la Policía Nacional, los Ángeles Custodios, junto al comisario jefe, José Carlos Donoso –que también vivió su primera festividad de los patronos como comisario jefe–, que ha incidido en que el catálogo de puestos de trabajo en la Comisaría «está a un 91%».

«Creo que hacía tiempo que no lo teníamos tan completo. En la escala ejecutiva, los mandos intermedios, es la que más deficiencia tenemos. Andamos en torno al 83%, pero teniendo en cuenta de dónde venimos, de un poco más del 60%, se ha incrementado en dos plazas la de inspector y nos ha venido muy bien. Donde tenemos más déficit es en los cuerpos generales y el personal laboral, pero creo que es un problema que tiene toda la administración central del Estado. Tenemos un 38% de ocupación de cuerpos generales. Eso supone, y dado que ellos se dedican sobre todo a la expedición de DNIs, pasaportes y tarjetas de identidad extranjera, a tener que dedicar a policías en esas labores», ha agregado José Carlos Donoso, que ha cifrado en 206 el número de efectivos actualmente en la Comisaría.

Eduardo Santiago ha destacado de igual forma los datos positivos en cuanto a los delitos esclarecidos por la Policía Nacional, «que han aumentado casi un 10% en este primer semestre del año». Por lo que respecta a las detenciones e investigaciones que se llevan a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, en la provincia han crecido un 12,9%, «lo que demuestra ese esfuerzo constante en la persecución de la delincuencia por parte de los cuerpos policiales de Palencia»,ha añadido Eduardo Santiago, que ha precisado además que en los delitos «de mayor impacto social» hay también buenos datos, como el descenso en un 23% de los robos en domicilios y en dos tercios, en el caso de los robos de vehículos. En materia de ciberdelincuencia las estafas informáticas han caído un 7%, «buenos datos que son posibles gracias al trabajo diario, a la labor diaria que desarrolla la Policía Nacional», ha agregado.

Ampliar El subdelegado del Gobierno y el comisario jefe, durante el homenaje a los caídos en el Teatro Principal. M. Moras

«Es un día para homenajear a la Policía Nacional en Palencia, un día de reconocimiento y de gratitud a la labor, a la dedicación, a la cercanía, a la eficacia con la que trabaja este cuerpo policial moderno, al servicio de la legalidad y que es garante de los derechos y de las libertades constitucionalmente previstos, que presta un servicio diario esencial para todos», ha subrayado el subdelegado del Gobierno en Palencia.

Una ciudad segura

Por su parte, el comisario jefe de la Policía Nacional, José Carlos Donoso, ha recalcado que Palencia «es una ciudad segura», destacando el «importante esfuerzo» de este cuerpo para enfrentar «con profesionalidad» las amenazas delictivas que se han presentado, haciendo por un lado una importante labor de prevención para evitar el delito y, por otro, una eficaz persecución de aquellos que han sido cometidos.

«En definitiva, se ha dado una respuesta policial de calidad. Desde el punto de vista preventivo, la actividad policial operativa se ha incrementado en la ciudad con mayor cantidad de controles e identificados, lo que ha supuesto una mayor cantidad de aprehensiones de drogas, armas y otros objetos peligrosos, realizando una rigurosa planificación de los dispositivos». «Desde el punto de vista reactivo», José Carlos Donoso ha incidido en que «se ha conseguido mantener una alta eficacia en el porcentaje de delitos esclarecidos, especialmente en los graves y menos graves», manteniendo prácticamente el mismo número de detenidos que en años anteriores.

Ampliar Todos los condecorados en el acto, al final del mismo. M. Moras

A la hora de citar algunos de los servicios policiales más destacados a lo largo de este año, el comisario jefe aludió a la 'Operación Navaja' del pasado mes de abril, desarrollada por funcionarios de la Brigada de Policía Judicial contra un grupo criminal organizado dedicado a introducir y distribuir importantes cantidades de droga en Palencia y que culminó con la incautación de casi dos kilos y medio de cocaína, trece kilos de hachís y mas de un centenar de pastillas de éxtasis, deteniendo a 19 personas implicadas y consiguiendo erradicar cinco puntos intermedios de distribución de droga y siete puntos 'negros' de 'trapicheo' en la Plaza de Cervantes, las Casas del Hogar, Allende el Río, Los Tres Pasos y San Antonio.

José Carlos Donoso se ha referido también a la operación contra las redes de inmigración irregular desarrollada recientemente por la Brigada de Extranjería, en la que se consiguió detener a siete personas e identificar al principal implicado, al que se ha puesto en busca y captura internacional. «La trama favorecía la llegada a España de personas desde Marruecos, constituyendo empresas ficticias sin actividad para generar contratos de trabajo no reales y, mediante falsificaciones, obtener permisos de residencia y trabajo», ha explicado.

Ha recordado igualmente la operación contra una banda de georgianos especializados en el robo de viviendas desarrollada durante el puente del 15 de agosto, cuando se detuvo a seis personas que robaban en pisos de Palencia previa la selección de los objetivos mediante la colocación de 'marcas' en las puertas, consiguiendo evitar el robo de mas de una treintena de robos en pisos que ya tenían seleccionados para ser asaltados.