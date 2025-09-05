Siete detenidos por favorecer la inmigración irregular y falsedad documental

El Norte Palencia Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:49 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido en Palencia a siete personas por delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental.

Las investigaciones comenzaron en el mes de mayo, tras la comunicación de la Inspección de Trabajo de movimientos sospechosos en una empresa de construcción, con trabajadores que tan solo ejercían su ocupación durante un mes. Las primeras pesquisas policiales desvelaron que las personas extranjeras eran contratadas en su país de origen, en este caso Marruecos, con un contrato de trabajo para la supuesta empresa sin que luego se ejerciera efectivamente la actividad laboral. En estas actuaciones era clave la participación de una gestoría como entidad autorizada para la presentación telemática de la documentación.

Según los testigos y personas afectadas, una vez en España, los ciudadanos marroquíes firmaban los supuestos contratos laborales en el coche del titular de la empresa, despojando a los trabajadores de cualquier atisbo de garantías laborales. A través del trabajo policial se pudo comprobar que la actividad laboral manifestada era inexistente y se detectaron irregularidades en la documentación presentada, corroborando los indicios que había manifestado ya la Inspección Provincial de Trabajo de Palencia.

El objetivo era facilitar la obtención de primeras autorizaciones de residencia para los ciudadanos extranjeros, simulando una relación laboral real que no se mantiene en el tiempo y, por otro lado, el cobro de comisiones a los propios trabajadores por parte de la gestoría palentina encargada de la tramitación electrónica de sus altas en la Seguridad Social, sin haber prestado, en al menos una ocasión, dicho servicio. Además, se permitió identificar al principal investigado, un ciudadano búlgaro que se encuentra actualmente en busca y captura.