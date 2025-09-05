El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia

Identificados dos hombres y una mujer por una pelea en la avenida de Brasilia

Se inició al recriminar uno de ellos al hijo del otro por circular con un patinete eléctrico por zona peatonal

Palencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:15

Patrullas de la Policía Local de Palencia, tras recibir aviso del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León de una pelea, acudieron sobre las 19:40 horas del jueves a la avenida de Brasilia, identificando a dos hombres y una mujer que presentaban lesiones de diferente consideración. La pelea vendría motivada por recriminar uno de ellos al hijo del otro por circular con un patinete eléctrico por una zona peatonal. Se les informó de los derechos que les asisten y se trasladaron por sus medios a un centro sanitario para realizarse parte de lesiones.

Minutos más tarde, en torno a las 19:50 horas en la avenida de Viñalta, la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de Palencia intervino por un aviso de un perro suelto que se había abalanzado sobre otro perro que era conducido atado por su propietaria, haciendo que la mujer cayera al suelo. Como resultado se produjeron lesiones tanto en la persona como en el animal, sin necesidad de asistencia sanitaria. Se identificó a ambas partes y se comprobó la documentación de los animales. Se informó a la accidentada de los derechos que le asisten.

También el jueves, alrededor de las 10:10 horas en la Calle Mayor, la Policía Local de Palencia identificó a un hombre de 52 años y a una mujer de 51 como presuntos autores del hurto de diferente material usado para decorar las 'P' del concurso 'Con forma de P' organizado por el Ayuntamiento y que posteriormente fue devuelto a un concursante. Se le informó de los derechos que le asisten.

El mismo día, sobre las 19:10 horas en la avenida Derechos Humanos, la Policía Local auxilió a una niña de 1 año por una caída. Fue trasladada junto con el padre en ambulancia al centro de salud La Puebla.

