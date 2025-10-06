Localizan en Palencia a un cachorro de perro en el maletero de un coche sin agua ni comida La protectora de animales se hizo cargo del can

El Norte Palencia Lunes, 6 de octubre 2025, 17:27

La Policía Local de Palencia localizó un cachorro de perro en el maletero de un turismo el pasado sábado, a las 04:15 horas, en la calle Los Fresnos de la capital. El animal se encontraba sin alimento ni bebida y en un estado lamentable, según ha informado el Ayuntamiento de Palencia a través del parte de sucesos.

Finalmente, se hizo cargo del can la protectora de animales, mientras Policía Local de Palencia realizó las gestiones oportunas para identificar al propietario y denunciar los hechos.

Además, el viernes, a las 19:21 horas, la unidad canina de la Policía Local realizó un control de sustancias estupefacientes en la estación de autobuses, en la que el perro marcó en la bodega de un autobús, localizando una mochila con una cantidad de una sustancia (aparentemente hachís) de 33 gramos. Se identificó al propietario, varón de 20 años, siendo propuesto para sanción administrativa y compareciendo en la Policía Nacional por un posible delito contra la salud pública.