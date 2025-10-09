El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El contenedor, con la compuerta rota. El Norte
Valladolid

Detenido por robar en un contenedor de ropa usada en Delicias

El hombre había cogido una bolsa con cinco pares de deportivas tras manipular la compuerta

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:15

Comenta

Agentes de Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un contenedor de ropa en Valladolid.

Los policías realizaban su servicio en vehículo oficial cuando observaron, a las 4.30 horas de esta madrugada, en la Plaza Gutiérrez Semprún, a un individuo manipulando una bolsa que iluminaba con su linterna, rebuscando en su interior. Al percatarse de la presencia policial, el hombre introdujo rápidamente dicha bolsa en un contenedor de ropa de color rojo situado a su altura, recoge Ical.

Los agentes se aproximaron para verificar la situación, constatando que la compuerta del contenedor presentaba signos evidentes de manipulación, ya que uno de los tornillos había sido extraído y se encontraba depositado sobre el propio contenedor, además de que la compuerta estaba visiblemente doblada y forzada.

El individuo no ofreció explicación alguna sobre su presencia en el lugar ni sobre el estado del contenedor. Tras recuperar la bolsa que había sido introducida en el interior del mismo, los agentes comprobaron que contenía cinco pares de calzado deportivo usado.

Ante estos hechos, se procedió a la detención del hobre por un presunto delito de robo con fuerza. Los efectos intervenidos fueron un tornillo grueso con restos de pintura roja, cinco pares de calzado deportivo usado y una bolsa de basura de color morado.

El varón fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.

