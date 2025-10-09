Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco

Jenifer Santarén Valladolid Jueves, 9 de octubre 2025, 13:25 Comenta Compartir

Un grupo de jóvenes han increpado en la mañana de este jueves a los activistas encerrados por Gaza en un aula cedida por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid para la protesta. Los hechos, tal y como han explicado algunos testigos, han tenido lugar poco después de las diez de mañana, cuando varios individuos, al menos uno de ellos con la cara tapada, se han dirigido al aula en la que en torno a una decena de personas - unas 60 durante el día- han pasado la noche como parte de una acción que se prolongará hasta el próximo viernes para pedir un embargo de armas efectivo que incluya a las bases americanas en suelo español y la ruptura total de las relaciones comerciales con Israel.

El grupo, que se ha personado allí varias veces, se ha dirigido a ellos increpándoles por su presencia en el aula de la Facultad, provocando a los activistas con saludos fascistas y vivas a Franco. En un momendo dado, uno de ellos se ha introducido en el espacio con la cara tapada por una braga, momento en el que han solicitado la presencia del decano para que pudiera mediar.

Varias dotaciones de la Policía Nacional se han desplazado hasta la céntrica Facultad de la Universidad de Valladolid después de ser requeridos por el enfrentamiento entre los jóvenes y los manifestantes, a quienes, según denuncian, han quitado algunas de las pancartas que portaban.

