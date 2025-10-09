El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco
Un hombre con la cara tapada se dirige a algunos de los activistas en Derecho. Iván Tomé

Valladolid

Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco

El incidente ha tenido lugar en torno a las diez de la mañana en un aula de la Facultad de Derecho y ha obligado a intervenir a varias dotaciones de la Policía Nacional

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:25

Comenta

Un grupo de jóvenes han increpado en la mañana de este jueves a los activistas encerrados por Gaza en un aula cedida por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid para la protesta. Los hechos, tal y como han explicado algunos testigos, han tenido lugar poco después de las diez de mañana, cuando varios individuos, al menos uno de ellos con la cara tapada, se han dirigido al aula en la que en torno a una decena de personas - unas 60 durante el día- han pasado la noche como parte de una acción que se prolongará hasta el próximo viernes para pedir un embargo de armas efectivo que incluya a las bases americanas en suelo español y la ruptura total de las relaciones comerciales con Israel.

El grupo, que se ha personado allí varias veces, se ha dirigido a ellos increpándoles por su presencia en el aula de la Facultad, provocando a los activistas con saludos fascistas y vivas a Franco. En un momendo dado, uno de ellos se ha introducido en el espacio con la cara tapada por una braga, momento en el que han solicitado la presencia del decano para que pudiera mediar.

Varias dotaciones de la Policía Nacional se han desplazado hasta la céntrica Facultad de la Universidad de Valladolid después de ser requeridos por el enfrentamiento entre los jóvenes y los manifestantes, a quienes, según denuncian, han quitado algunas de las pancartas que portaban.

En actualización

Los periodistas de El Norte de Castilla trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

