Denunciado por circular por la acera a gran velocidad con un patinete «trucado»

Agentes de la Policía Municipal de Valladolid denunciaron en la noche de este miércoles a un hombre que circulaba por la acera a gran velocidad con un vehículo de movilidad personal, concretamente un patinete eléctrico, que resultó que estaba manipulado para que circulara más rápido de lo permitido por ley.

Tras una persecución, los policías lograron darle el alto, momento en el que comprobaron que el vehículo tenía la placa identificativa borrada y que estaba «trucado» para alcanzar hasta 77 kilómetros por hora cuando lo normal es que no supere los 25.

Los agentes denunciaron al conductor por circular por la acera y levantaron un acta para intervenir el patinete eléctrico debido a su manipulación.