Requisadas decenas de bufandas y banderines durante el España-Bulgaria en Valladolid

Bufandas y banderines requisados por la Policía Local durante el partido de la Selección Española en el José Zorrilla.

El Norte Valladolid Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:37 | Actualizado 11:53h.

Las horas previas al partido que enfrentó a la Selección Española Masculina de Fútbol contra la de Bulgaria fueron más movidas de lo habitual. La Policía Municipal de Valladolid intervino en las inmediaciones del estadio José Zorrilla decenas de bufandas y banderines preparados para su venta que carecían de la correspondiente autorización municipal.

En total, la Policía Local de Valladolid levantó a lo largo de la tarde cuatro actas vinculadas a la venta ambulante dentro del dispositivo activado con motivo del partido de fútbol. Tres de las intervenciones se realizaron en apenas cincuenta minutos, entre las 19:00 y las 19:50 horas, en la avenida del Real Valladolid y el aparcamiento del centro comercial y consistieron en la intervención de bufandas (incluso se requisó una caja entera).

Pero no solo eso. Apenas unos minutos después del inicio del partido, a las 20:48 horas, los agentes locales intervinieron en la avenida del Mundial 82 una caja repleta de unas treinta latas de cerveza frías y patatas fritas listas para venderlas, aunque no se tenía permiso para ello.

«Intervenimos varios artículos vendidos de forma fraudulenta. Recordamos que la venta ambulante requiere autorización municipal», advierte el Cuerpo en sus redes sociales.

