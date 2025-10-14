'Pedrimanía' en Zorrilla con el permiso de Lamine

Juan J. López Valladolid Martes, 14 de octubre 2025, 22:57 Comenta Compartir

La primera fue Andrea. Pero a ella –con un interés que traspasaba lo futbolístico–, enseguida se sumaron Dani y Aída. El pequeño Alberto no dio tiempo ni a preguntarle, y a Giulia, de Albania, tampoco le costó decir su nombre: «Pedri». Y así, como si de una encuesta del INE se tratase, en la que tres de cada cuatro aficionados de La Roja destaca al habilidoso futbolista canario. «'Pedri Potter'», le describió Ana, de Madrid, que llegó en bus junto a su amigo Mario para ver a la selección.

Volviendo a Andrea, socia del Real Valladolid, junto a su padre Pedro y su amigo Adrián, se hartó de ver el juego de fantasía del futbolista del FC Barcelona. «Con media pierna suya nos daba para el Pucela», bromeaba Pedro, «sufridor cada fin de semana» con el Real Valladolid. «Hoy nos toca disfrutar», añade Adrián, que porta una camiseta del Mundial de Estados Unidos con el 21 de Luis Enrique a la espalda. No cuesta imaginarse la sangre en la elástica del ahora tecnico del PSG, con aquel codazo de Tassotti de infausto recuerdo.

Hay más aficionados blanquivioleta, «ilusionados con ver goles», casi protestan en relación a esa sequía que atraviesa su equipo. Es el caso de Fernando y Gael, que confían en la goleada de la selección. «Me gustaría que marcara Oyarzabal», admite Gael, que es aficionado de la Real Sociedad además del Pucela. Dicho y hecho, y el capitán donostiarra pone la guinda a la victoria de récord de la España de De la Fuente.

También se alegra por Mikel Merino. El ex 'txuri urdin' estrena la goleada española con dos tantos de cabeza que le convierten en el mejor '9' del combinado nacional y en la bestia negra de Bulgaria. Tres goles en los dos compromisos clasificatorios, con el logrado en Sofía en el inicio de la fase clasificatoria para el Mundial.

Menos se alegra por sus goles Andreya Despodova, precisamente de la capital búlgara, que vive en Madrid, donde estudia Derecho. «Bromeaba con mi amiga Paula con un hipotético grupo entre las dos selecciones... y se cumplió. Así que primero fuimos a Sofía y ahora nos hemos venido a Valladolid a ver el segundo» detalla en un perfecto castellano la joven universitaria.

El llenazo de Zorrilla, hasta la bandera –roja y gualda–, llega con cientos de aficionados llegados de fuera de Valladolid, y no solo de otras provincias de Castilla y León. Hay autobuses de Carbajosa, de Salamanca, en el parking habilitado para ello. También de Segovia.

De Ávila viene Aida con su amigo Dani, de Toledo. «Queríamos ver a Lamine Yamal...», admiten. El nombre de la otra estrella del Barça es el que pronuncia ese uno de cada cuatro aficionados –según el INE–. La polémica baja 'por lesión' no ha gustado al aficionado de La Roja de provincias o lugares en los que hay pocas oportunidades de ver a la nueva figura mundial. La decepción por su ausencia se plasma en los pequeños de la familia de Óliver y Giulia, que vienen de Jerte (Cáceres). El hijo mayor habla de Lamine... y el pequeño de menos de tres años dice: «Mbappé» ante la reprimenda de su hermano y la mirada imperturbable de Lucas, el bebé que va en la mochila de porteo de su mamá. «Pero está Pedri...», redirige los ánimos Papá Óliver, que como el resto de Zorrilla –incluidos los periodistas búlgaros de las cabinas– se levantan de sus butacas para despedir a... «¡Pedri! ¡Pedri! ¡Pedri».

Reporta un error