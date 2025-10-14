El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Aficionados posan en la grada de Zorrilla en el España-Bulgaria Carlos Espeso

La selección en Valladolid

Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria

Más de cien fotos de los miles de seguidores que llenaron Zorrilla para ver a la selección

Carlos Espeso

Carlos Espeso

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 21:54

Comenta

El feudo del Real Valladolid se ha teñido este martes de rojo para acoger a la seleción española de fútbol en su encuentro clasificatorio para el próximo Mundial 2026 ante Bulgaria. El combinado nacional ha llegado a este choque con la tranquilidad de sumar los tres puntos en Elche en un cómodo partido ante Georgia.

Pese a lesiones y rotaciones que han impedido viajar a jugadores como Lamine Yamal o Dani Olmo, la afición ha respondido llenando las gradas vallisoletanas para ver a la escuadra nacional dar otro paso más hacía la cita mundialista.

Nuestro fotógrafo ha capturado más de cien imágenes de las gradas del estadio vallisoletano y te animamos a que te busques en estas galerías de fotos si estuviste presenciando el encuentro.

-Búscate en la grada 1/4.

-Búscate en la grada 2/4.

-Búscate en la grada 3/4.

-Búscate en la grada 4/4.

Como siempre, en nuestro Canal Pucela puedes encontrar la información completa de este partido.

