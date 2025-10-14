La Plaza Mayor se vuelca con La Roja: desde porras de 5-0 a la euforia de Gomeznawer

Valladolid se ha teñido de rojo por la llegada de la Selección. El conjunto nacional ha regresado a la ciudad casi dos años después de ... su última visita por tierras pucelanas con motivo del partido que les medirá contra la selección de Bulgaria este martes a las 20:45 horas en el José Zorrilla en su duelo clasificatorio para el Mundial de 2026.

A diferencia de como ocurre en los partidos del Real Valladolid y para sorpresa de muchos, la Fan Zone que instala la Selección Española para disfrute de los aficionados se ha trasladado a la Plaza Mayor de la ciudad. Los seguidores de La Roja han podido disfrutar desde las 11:00 de la mañana de diferentes actividades lúdicas organizadas para todos los públicos y numerosos centros educativos se han acercado para que los alumnos disfrutasen de un día de fútbol y diversión.

Por la tarde, el ambiente era parecido. Cientos de niños acudían con las camisetas de sus jugadores favoritos para disfrutar de los juegos e intentar ganar algún premio antes de acudir al Zorrilla a ver el encuentro. «Yo creo que España va a ganar 5-0», decía uno. «Pues para mí van a quedar 3-1», gritaba otro. «Vamos España», gritaban varios grupos formados por varios niños.

Casi todos los presentes daban por ganadora a una Selección Española que parte como una de las favoritas de cara al Mundial del verano que viene. Mientras tanto, la peña Marea Roja amenizaba una calurosa tarde con una trompeta, un bombo y diferentes cánticos. «Somos una peña de diferentes partes de España y seguimos a La Roja. El mes que viene vamos a verles a Georgia y ahora nos subiremos al estadio», decía uno de los integrantes.

Un partido de fútbol 3x3, medir la velocidad de los lanzamientos e incluso comprobar la precisión, calidad y puntería de los disparos han sido algunas de las actividades que el conjunto nacional ha propuesto para los vallisoletanos. Además de sorteos de entradas para el encuentro y una 'visita' por las réplicas de los diferentes trofeos que ha conseguido el equipo a lo largo de los años.

«He venido desde Benavente para ver el partido y para ver a Pedri», aseguraba un joven emocionado que se ponía nervioso ante la presencia de un famoso youtuber llamado 'Gomeznawer', que hace contenido relacionado con la Selección Española y que tiene más de cuatro millones de seguidores en Tik Tok. Ha venido desde Madrid para ver el partido y a su llegada, una gran cantidad de niños le reconocieron y corrieron a su alrededor para hacerse fotos con él.

El famoso creador de contenido Gomeznawer se hace fotos con los aficionados. Aida Barrio

Esta auténtica fiesta del fútbol ha reunido a cientos de aficionados en la Plaza Mayor que ha partir de las 19:00 horas se han trasladado al José Zorrilla para ver la llegada de los jugadores y para dejarse la voz animando. Es el cuarto partido que disputa el conjunto nacional para conseguir su clasificación para el Mundial de fútbol que se celebrará en el verano de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.