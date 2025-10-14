Leyendas blanquivioletas que también lo fueron de La Roja

Luis Miguel de Pablos Valladolid Martes, 14 de octubre 2025, 19:02 Comenta Compartir

Ni están todos los que son, ni son todos los que están, pero la foto que ilustra estás líneas es representativa de exjugadores que vistieron la camista del Real Valladolid antes de vestir la rojigualda de la selección española. En la imagen hay hueco para José Luis Pérez Caminero, que a la misma hora estaba unos metros más allá en la Fan Zone instalada en la Plaza Mayor, y faltan también Víctor Fernández o Amavisca, que se ausentaron por motivos personales. La convocatoria bien pudo haber sido más generosa, con nombres como los de Goyo Fonseca, Fernando Hierro o el mismísimo Julio Cardeñosa.

Y a pesar de las bajas, la alineación dio de sí para estirar la sobremesa más allá de las seis de la tarde, justo a tiempo de rematar la última anécdota para subir al estadio y presenciar el partido de La Roja contra Bulgaria. En un restaurante de la calle Cascajares se dieron cita Luis Mariano Minguela, Eusebio Sacristán, Rubén Baraja, Ricardo López, José Antonio García Calvo, Gabi Moya y Juan Carlos Rodríguez 'El Galgo', que compartieron mesa y mantel, además de un sinfin de partidos en blanco y negro y en color, con la excusa de la visita de La Roja a Valladolid. La comida dio para que 'El Galgo' recordara la única vez que fue convocado por la selección para disputar un amistoso en Cáceres ante la Rumanía de Hagi y Popescu. «Fue en el año 91 y hubo tantas bajas que Luis Suárez me tuvo que colocar de medio izquierdo. Perdimos 0-2 y ya no volví», recuerda Juan Carlos, que tras ese partido estuvo seis meses en el dique seco por una lesión y ya no recibiría más llamadas de la selección pese a ser el sustituto natural de los Gordillo, Camacho y Julio Alberto.

Una cita organizada por la asociación Leyendas de España, presidida por Salva Ballesta, que, además de actividades, también celebra partidos de veteranos alo largo del año.