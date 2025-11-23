El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Centro de Salud de La Magdalena, en el Camino del Cementerio. El Norte
Valladolid

El PSOE urge a llevar el servicio de Auvasa al Centro de Salud de La Magdalena

El grupo municipal critica que el equipo de Carnero no haya actuado con previsión cuando 9.000 personas están adscritas a este ambulatorio

Valladolid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:26

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha reclamado que el autobús urbano llegue hasta la puerta del nuevo Centro de Salud de La Magdalena, mediante la creación de dos paradas de Auavasa, una en cada sentido de la marcha, en el Camino del Cementerio 1, con el objetivo de garantizar un acceso cómodo y seguro a este equipamiento sanitario de referencia para la zona norte de la ciudad.

Los socialistas recuerdan que fue la propia Asociación Vecinal El Refugio, del barrio Hospital, quien trasladó hace tiempo al Ayuntamiento la necesidad de estas dos paradas junto al nuevo ambulatorio, para dar servicio a una población cada vez más envejecida.

El Centro de Salud de La Magdalena atiende en torno a 9.000 tarjetas sanitarias de varios barrios de Valladolid y ha sido «una conquista largamente esperada, que ha llegado después de décadas de reivindicaciones vecinales y reiterados incumplimientos por parte de la Junta de Castilla y León», destaca el concejal Luis Vález.

Sin embargo, los socialistas lamentan que todos esos años de tramitación y construcción no se hayan aprovechado para garantizar que, desde el primer día de apertura, el acceso en autobús estuviera plenamente resuelto.

«El centro de salud ha tardado años en ser una realidad y, aun así, el equipo de Gobierno no ha sido capaz de coordinarse con Auvasa para que, cuando por fin se abrieron sus puertas, el vecindario tuviera una parada de autobús en la puerta», denuncia Vélez, quien considera «incomprensible» que «a estas alturas siga sin darse una respuesta concreta a una demanda tan sencilla como razonable».

El PSOE subraya que esta reclamación tiene que ver con la moción que la propia formación impulsó y que no fue aprobada por el Gobierno municipal en la Comisión de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad celebrada el 14 de marzo de 2025, en la que se instaba al Ayuntamiento a planificar con la suficiente antelación la prestación de servicios públicos adecuados en los nuevos barrios y zonas en expansión de la ciudad.

