Tres investigados por allanamiento de morada, lesiones y daños en Olmedo La Guardia Civil recibió inicialmente un aviso por una posible agresión en las inmediaciones de una vivienda en la localidad vallisoletana

El Norte Valladolid Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:07 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de tres personas como presuntas autoras por allanamiento de morada, lesiones y daños en Olmedo. El instituto armado tuvo conocimiento de los hechos el pasado 30 de septiembre, tras el aviso por una posible agresión en las inmediaciones de una vivienda en la localidad vallisoletana.

Seguidamente, una patrulla de la Guardia Civil se desplazó al lugar, donde observaron daños en la puerta de acceso al pasillo interior del domicilio del denunciante, así como a dos personas -un hombre y una mujer- con lesiones aparentemente leves. Posteriormente, los agentes se trasladaron al centro de salud de Olmedo, donde se encontraba la otra parte implicada, también con lesiones leves.

Tras las gestiones realizadas, la Guardia Civil procedió a la investigación de dos personas como supuestas autoras de un delito de allanamiento de morada, dos delitos leves de lesiones y un delito leve de daños. Asimismo, se ha investigado al titular del inmueble como supuesto autor de dos delitos leves de lesiones.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias, que han sido remitidas al juzgado de guardia de Medina del Campo.