El tercer robo de gasóleo en un mes convierte a una empresa de transportes en un «surtidor» para los ladrones

«No podemos seguir así...», suspira la Laura Casorrán, la administradora de la empresa de transportes Cafaes, situado al borde de la salida de la ... A-62 hacia Burgos, después de sufrir su séptimo robo de combustible en lo que va de año, y el tercero en el último mes.

Los delincuentes, siguiendo su 'modus operandi' habitual, visitaron las instalaciones del kilómetro 117 de la autovía en algún momento entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. En esta ocasión, sin embargo, lograron esquivar los objetivos de las cámaras de videovigilancia y el robo no fue descubierto hasta que un camionero acudió horas después, aún de madrugada, a coger su vehículo y se encontró con que el depósito estaba vacío.

«Esta vez no ha sido mucho, unos trescientos litros, y solo han sacado el gasóleo de un camión», aclara la administradora antes de reclamar, como vienen haciendo desde que sufrieron los primeros asaltos en un lejano 2018, «más vigilancia policial en torno a nuestra empresa». Y es que, recuerda, «los ladrones siempre vienen los domingos, entran por el mismo sitio y hacen lo mismo con absoluta impunidad».

La empresa de transportes, fundada hace 32 años por Carlos Asensio, acumula ahora siete asaltos en 2025, a sumar a la media de seis anuales que venía sufriendo durante los útimos cinco, que ya superan. «Nos hemos convertido en un surtidor de gasóleo para los ladrones», lamenta Laura, quien concreta que los tres últimos robos se han sucedido, con una semana de descanso de por medio (el del 12 de octubre), de manera consecutiva los domingos del 28 de septiembre y de los días 5 y 19 (al 20) de octubre.

La media habitual de cada visita de los delincuentes al involuntario 'surtidor' de la A-62 ronda los ochocientos litros de combustible sustraídos. De manera que solo a lo largo del presente año, Cafaes ha visto volar cerca de cinco mil litros, lo que supone pérdidas acumuladas de 6.500 euros.

Fuera de cámara

Los hechos, esta vez, ocurrieron en algún momento entre la noche del domingo y las primeras horas de la madrugada del día siguiente. «No lo tenemos muy claro, aunque es cierto que se ve a nuestra perra dando vueltas alrededor del camión del que han sacado esta el gasóleo en torno a la una de la mañana, pero no se consigue distinguir a los autores», lamenta la administradora de la empresa.

Pero las víctimas tienen claro que, dada la situación en la que se encontraba estacionado el vehículo, al borde del lateral de las instalaciones que dan a un solar -la parte posterior da al Canal de Castilla-, los autores saltaron por allí para, como en ocasiones anteriores, «meter una manguera por el depósito, absorber y extraer el combustible para llenar sus garrafas antes de cargarlas en un coche que suelen aparcar fuera y darse a la fuga».

Esta vez, al menos, solo vaciaron un depósito. «Otras veces nos vacían dos... o tres», relata Laura para después explicar que para esta firma familiar, con una flota integrada por cincuenta camiones, los asaltos causan más daños que los meramente económicos al «retrasar el inicio de las rutas programadas para primera hora de los lunes al obligar a los conductores a llenar sus depósitos antes de salir».

Y ellos, dada la reiteración de los robos, «están hartos». De ahí que insistan en reclamar una mayor presencia policial en torno a la empresa del kilómetro 117 de la A-62, sobre todo, «los fines de semana» y, más en concreto, «entre la noche del domingo y la madrugada siguiente». Esa es la 'hora bruja' en la que habitualmente se suceden los robos de combustible en la parcela de esta firma ubicada en la salida de la ciudad, pero dentro de su término municipal.