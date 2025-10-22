Herido un octogenario en una colisión entre un coche y un camión con animales en Íscar

El Norte Valladolid Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:53 Comenta Compartir

Un hombre de unos 80 años ha resultado herido este miércoles en una colisión entre un turismo y un camión que transportaba animales vivos en Íscar. El accidente ha tenido lugar sobre las 8:14 horas en el kilómetro 93 de la carretera CL-602, en la rotonda de acceso a la citada localidad, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba del siniestro y alertaba de que un varón estaba inconsciente y atrapado en el interior del coche.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, los Bomberos de la Diputación y personal sanitario para atender al octogenario herido.