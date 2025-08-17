El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las terrazas de los bares Goya, Santuario, El Encunetor y Donde Chuchi, este domingo al mediodía. L. A.

Valladolid

Terrazas a 36 grados en las fiestas de Tudela de Duero: «El calor mata a los bares al mediodía»

La ola de calor despeja las calles en las horas centrales del día, incluso durante estas jornadas, lo que obliga a algunos establecimientos incluso a cerrar

Lorena Arias Duque

Tudela de Duero

Domingo, 17 de agosto 2025, 19:26

La época veraniega de las terrazas alcanza su mayor esplendor en Tudela de Duero durante las fiestas patronales de la Asunción de Nuestra Señora ... y San Roque, que comenzaron el pasado jueves 14 de agosto y culminan este lunes, día 18. Pero la imagen prototípica, en la que estos ecosistemas de tapas y vermú rebosan de comensales, no se deja ver a todas horas y el factor que marca la diferencia, como confirman los propios hosteleros, es el calor. Con temperaturas que superan los 36 grados centígrados en las horas centrales del día (36,9 este domingo a las 14:00 horas), salir a la calle solo puede ser una necesidad, incluso si se está bajo la sombra.

