Herido un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero

El cortador y ganadero de la Finca Ilusiones, Adolfo Arranz 'Cholo', ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario de Valladolid tras resultar cogido ... por uno de los astados en el encierro celebrado esta mañana en Tudela de Duero.

El herido, experto corredor que desde hace varios años dirige una ganadería de bueyes, procedía a recoger al astado con los mansos en la calle Mayor cuando éste le vio y arremetió contra él, tirándole al suelo y propinándole varios golpes durante varios segundos.

Han sido los propios corredores de Tudela de Duero los que han conseguido quitarle al astado tras unos momentos angustiosos. Acto seguido, 'Cholo' ha sido atendido por los servicios sanitarios del festejo para, a continuación, trasladarle a un centro hospitalario de Valladolid para someterle a un examen exhaustivo ante los numerosos golpes que ha recibido, uno de ellos en la cabeza, según han informado fuentes municipales.

El festejo celebrado esta mañana en Tudela de Duero era el conocido como Toro del Alba, espectáculo en el que primero se suelta un astado desde el puente hasta los toriles y posteriormente un segundo animal desde los toriles hacia la plaza.