El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo 1.700 desalojados tras llegar a Sanabria el fuego de Ourense «con muchos focos descontrolados»
Un grupo de aficionados cita al astado desde las talanqueras.

Un grupo de aficionados cita al astado desde las talanqueras. Mar García

Herido un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero

El astado se salió de la manada y arremetió durante varios segundos contra 'Cholo', que ha sido trasladado a un centro hospitalario tras recibir varios golpes

M. Á. Rochas

Viernes, 15 de agosto 2025, 11:21

El cortador y ganadero de la Finca Ilusiones, Adolfo Arranz 'Cholo', ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario de Valladolid tras resultar cogido ... por uno de los astados en el encierro celebrado esta mañana en Tudela de Duero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»
  2. 2

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  3. 3 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija
  4. 4

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  5. 5 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  6. 6 El incendio de Puercas tuvo su origen en el «efecto lupa» por la acumulación de residuos en una finca
  7. 7 Parte del primer y del segundo premio de Lotería Nacional caen en Valladolid
  8. 8

    La alcaldesa de San Román tras el atropello mortal: «Estamos consternados por lo ocurrido»
  9. 9 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  10. 10 Eliminan el mural de Nevenka Fernández en Ponferrada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero