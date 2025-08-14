Los pueblos de Valladolid que estarán de fiesta en el puente del 15 de agosto
La Asunción y San Roque congregan a multitud de personas en las localidades de Valladolid
Valladolid
Jueves, 14 de agosto 2025, 18:20
El festivo nacional del 15 de agosto, coincide con la mayor acumulación de fiestas patronales en gran parte del país destacando muchas de ellas en Castilla y León. Y en más de 30 pueblos de Valladolid celebran en esta fecha sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque.
Aldeamayor de San Martín, Tudela de Duero o Peñafiel son solo tres ejemplos en la amplia lista de festejos, que congregarán a multitud de personas para disfrutar de los encierros, charangas y orquestas habituales en estas fechas.
Listado de pueblos vallisoletanos que celebran las fiestas de La Asunción / San Roque
-
San Román de Hornija: del 7 al 18 de agosto.
-
Aldeamayor de San Martín: del 9 al 24 de agosto.
-
Bahabón: del 15 al 17 agosto
-
Becilla de Valderaduey: del 9 al 17 de agosto
-
Cabezón de Pisuerga: 14 al 17 de agosto
-
Cabezón de Valderaduey:15 de agosto
-
Camporredondo: del 14 al 16 de agosto
-
Castrejón de Trabancos: del 14 al 18 de agosto
-
Castromonte: del 14 al 17 de agosto
-
Cogeces de Íscar: del 14 al 17 de agosto
-
Cuenca de Campos: del 14 al 18 de agosto
-
El Campillo: del 14 al 17 de agosto
-
Encinas de Esgueva: del 13 al 17 de agosto
-
Fontihoyuelo: 16 agosto
-
Fuente el Sol: del 14 al 17
-
Geria: del 15 al 16 de agosto
-
Manzanillo: 16 de agosto
-
Muriel de Zapardiel: 16 de agosto
-
Peñafiel: del 13 al 18 de agosto
-
Pollos: del 14 al 18 de agosto
-
Puras: 18 de agosto
-
Quintanilla de Onésimo: del 14 al 18 de agosto
-
Quintanilla de Trigueros: 14 de agosto
-
Rábano: del 14 al 18 de agosto
-
Rueda: del 9 al 17 de agosto
-
Tudela de Duero: del 14 al 18 de agosto.
-
Valverde de Campos: del 14 al 17 de agosto
-
Viana de Cega: del 14 al 18 de agosto.
-
Villacarralón: 16 de agosto
-
Villafrades de Campos: del 15 al 27 de agosto
-
Villalón de Campos: 15 agosto
-
Wamba: del 15 al 16 de agosto
