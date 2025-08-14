El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pregón de las fiestas de Peñafiel. A. Mingueza

Los pueblos de Valladolid que estarán de fiesta en el puente del 15 de agosto

La Asunción y San Roque congregan a multitud de personas en las localidades de Valladolid

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:20

El festivo nacional del 15 de agosto, coincide con la mayor acumulación de fiestas patronales en gran parte del país destacando muchas de ellas en Castilla y León. Y en más de 30 pueblos de Valladolid celebran en esta fecha sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque.

Aldeamayor de San Martín, Tudela de Duero o Peñafiel son solo tres ejemplos en la amplia lista de festejos, que congregarán a multitud de personas para disfrutar de los encierros, charangas y orquestas habituales en estas fechas.

Listado de pueblos vallisoletanos que celebran las fiestas de La Asunción / San Roque

  • San Román de Hornija: del 7 al 18 de agosto.

  • Aldeamayor de San Martín: del 9 al 24 de agosto.

  • Bahabón: del 15 al 17 agosto

  • Becilla de Valderaduey: del 9 al 17 de agosto

  • Cabezón de Pisuerga: 14 al 17 de agosto

  • Cabezón de Valderaduey:15 de agosto

  • Camporredondo: del 14 al 16 de agosto

  • Castrejón de Trabancos: del 14 al 18 de agosto

  • Castromonte: del 14 al 17 de agosto

  • Cogeces de Íscar: del 14 al 17 de agosto

  • Cuenca de Campos: del 14 al 18 de agosto

  • El Campillo: del 14 al 17 de agosto

  • Encinas de Esgueva: del 13 al 17 de agosto

  • Fontihoyuelo: 16 agosto

  • Fuente el Sol: del 14 al 17

  • Geria: del 15 al 16 de agosto

  • Manzanillo: 16 de agosto

  • Muriel de Zapardiel: 16 de agosto

  • Peñafiel: del 13 al 18 de agosto

  • Pollos: del 14 al 18 de agosto

  • Puras: 18 de agosto

  • Quintanilla de Onésimo: del 14 al 18 de agosto

  • Quintanilla de Trigueros: 14 de agosto

  • Rábano: del 14 al 18 de agosto

  • Rueda: del 9 al 17 de agosto

  • Tudela de Duero: del 14 al 18 de agosto.

  • Valverde de Campos: del 14 al 17 de agosto

  • Viana de Cega: del 14 al 18 de agosto.

  • Villacarralón: 16 de agosto

  • Villafrades de Campos: del 15 al 27 de agosto

  • Villalón de Campos: 15 agosto

  • Wamba: del 15 al 16 de agosto

