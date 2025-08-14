Los pueblos de Valladolid que estarán de fiesta en el puente del 15 de agosto La Asunción y San Roque congregan a multitud de personas en las localidades de Valladolid

Pregón de las fiestas de Peñafiel.

El Norte Valladolid Jueves, 14 de agosto 2025, 18:20

El festivo nacional del 15 de agosto, coincide con la mayor acumulación de fiestas patronales en gran parte del país destacando muchas de ellas en Castilla y León. Y en más de 30 pueblos de Valladolid celebran en esta fecha sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque.

Aldeamayor de San Martín, Tudela de Duero o Peñafiel son solo tres ejemplos en la amplia lista de festejos, que congregarán a multitud de personas para disfrutar de los encierros, charangas y orquestas habituales en estas fechas.

Listado de pueblos vallisoletanos que celebran las fiestas de La Asunción / San Roque San Román de Hornija: del 7 al 18 de agosto.

Aldeamayor de San Martín: del 9 al 24 de agosto.

Bahabón: del 15 al 17 agosto

Becilla de Valderaduey: del 9 al 17 de agosto

Cabezón de Pisuerga: 14 al 17 de agosto

Cabezón de Valderaduey:15 de agosto

Camporredondo: del 14 al 16 de agosto

Castrejón de Trabancos: del 14 al 18 de agosto

Castromonte: del 14 al 17 de agosto

Cogeces de Íscar: del 14 al 17 de agosto

Cuenca de Campos: del 14 al 18 de agosto

El Campillo: del 14 al 17 de agosto

Encinas de Esgueva: del 13 al 17 de agosto

Fontihoyuelo: 16 agosto

Fuente el Sol: del 14 al 17

Geria: del 15 al 16 de agosto

Manzanillo: 16 de agosto

Muriel de Zapardiel: 16 de agosto

Peñafiel: del 13 al 18 de agosto

Pollos: del 14 al 18 de agosto

Puras: 18 de agosto

Quintanilla de Onésimo: del 14 al 18 de agosto

Quintanilla de Trigueros: 14 de agosto

Rábano: del 14 al 18 de agosto

Rueda: del 9 al 17 de agosto

Tudela de Duero: del 14 al 18 de agosto.

Valverde de Campos: del 14 al 17 de agosto

Viana de Cega: del 14 al 18 de agosto.

Villacarralón: 16 de agosto

Villafrades de Campos: del 15 al 27 de agosto

Villalón de Campos: 15 agosto

Wamba: del 15 al 16 de agosto