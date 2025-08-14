El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El incendio de Puercas tuvo su origen en el «efecto lupa» por la acumulación de residuos en una finca
Los peñistas de Tudela, en el inicio de las fiestas de la localidad, en la plaza de España.

Los peñistas de Tudela, en el inicio de las fiestas de la localidad, en la plaza de España. Rodrigo Jiménez
Nuño Villafañe, pregonero de las fiestas de Tudela de Duero

«Ser pregonero me hace sentir aún más tudelano»

El campeón en gimnasia acrobática de trampolín y doble minitramp ha recordado su infancia y ha agradecido a todo su entorno el apoyo: «A mis amigos, por comprender que no puedo salir de fiesta siempre porque soy deportista», ha bromeado

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez

Jueves, 14 de agosto 2025, 16:54

«Tudela en fiestas es alegría en cada calle, ambiente en las peñas y pasión por compartir estas fiestas con amigos y familiares», asegura Nuño ... Villafañe, minutos antes de salir al balcón del Ayuntamiento y ver, ahí abajo, a cientos de vecinos enfudandos en sus camisetas de colores, preparados para disfrutar de cinco jornadas de jolgorio. El joven tudelano, campeón en gimnasia acrobática de trampolín y doble mini tramp, ha sido este año de pronunciar el pregón con el que Tudela de Duero comienza a celebrar sus fiestas de la Asunción y San Roque.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija
  2. 2

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  3. 3 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  4. 4 Arden hectáreas de una tierra cosechada tras incendiarse una empacadora y un tractor
  5. 5

    Un policía y un militar de Cigales «resucitan» a un vecino en un bar
  6. 6 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  7. 7

    El gerente de La Maraca: «No somos responsables de los sucesos que pasen a 30 metros de la discoteca»
  8. 8

    Reforzarán la atención en San Benito para evitar atascos en la recogida del recibo de basuras
  9. 9

    «Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»
  10. 10 Dos detenidos tras agredirse con armas blancas en el paseo de Isabel la Católica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Ser pregonero me hace sentir aún más tudelano»