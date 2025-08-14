«Tudela en fiestas es alegría en cada calle, ambiente en las peñas y pasión por compartir estas fiestas con amigos y familiares», asegura Nuño ... Villafañe, minutos antes de salir al balcón del Ayuntamiento y ver, ahí abajo, a cientos de vecinos enfudandos en sus camisetas de colores, preparados para disfrutar de cinco jornadas de jolgorio. El joven tudelano, campeón en gimnasia acrobática de trampolín y doble mini tramp, ha sido este año de pronunciar el pregón con el que Tudela de Duero comienza a celebrar sus fiestas de la Asunción y San Roque.

«Soy Nuño Villafañe, deportista de gimnasia trampolín y vecino de esta villa», así comenzaba, micrófono en mano, el discurso del joven deportista. Tras los saludos y agradecimientos al Ayuntamiento, la Diputación de Valladolid y la Federación de Gimnasia de Castilla y León, el deportista se dirigía a varias personas en particular: «Quiero agradecer a mis entrenadores que me siguen enseñando con la misma ilusión que el primer día, a mis amigos por comprender que no puedo salir de fiesta siempre porque soy deportista y a mi familia, que sin su apoyo no podría ser quien soy hoy».

La oportunidad de ser pregonero de Tudela de Duero, su pueblo natal, llegó durante la salida de uno de sus entrenos: «Estaba en el coche de vuelta a Tudela cuando me llamó el alcalde para ofrecerme la oportunidad de ser pregonero. No me lo pensé y dije que sí. Fue muy emocionante y estoy muy agradecido con la oportunidad», explica Nuño Villafañe. Un sentimiento, el orgullo de ser pregonero de Tudela de Duero, que también ha formado parte del pregón.

«Ser pregonero me hace sentir aún más tudelano. En años anteriores estaba ahí abajo con todos vosotros, saltando de alegría y pensaba en la persona que estaba dando el pregón, hoy soy yo el que da este pregón y os puedo asegurar que no ha sido nada fácil estar aquí arriba hablando para todos vosotros. Como veis, estoy rodeado de amigos y conocidos que han querido estar conmigo en este momento tan especial que perdurará en mi recuerdo para siempre», confesaba el deportista, arropado por sus familiares y amigos desde el balcón.

La infancia de Nuño Villafañe ha estado siempre ligada a Tudela de Duero «cuando iba al colegio, cuando jugaba en el parque del barco, cuando participaba en la carrera del espárrago, el día de la bici y las fiestas, que siempre han sido el mejor recuerdo del verano. La diversión, las quedadas con los amigos, sobre todo ver los encierros, ser de una peña e ir de en peña en peña», ha pronunciado el joven perteneciente a la peña El Área.

La joven promesa vallisoletana en salto doble mini-tramp y gimnasia acrobática de trampolín también ha querido hacer un repaso por su trayectoria deportiva ensalzando valores como «el esfuerzo y el sacrificio». «Ser deportista es renunciar a muchas cosas: fiestas, salidas con amigos, domingos en familia. Es entrenar cuando no te apetece, cuando estás cansado, cuando te duele todo. Es competir con nervios, con miedo, y a veces con dolor. Pero también es aprender a creer en uno mismo, es descubrir que los límites no existen, que la disciplina vale más que el talento, y que cuando tienes un sueño, el único camino para conseguirlo es luchar por él», ha señalado.

Por último, Nuño Villafañe ha querido lanzar un mensaje de celebración a la multitud que ha escuchado con atención todo el pregón y ha roto en aplausos y gritos de alegría cuando ha terminado. «Os animo a que viváis intensamente estas fiestas. Que dejéis a un lado las preocupaciones, que saquéis vuestra mejor sonrisa, que salgáis a las calles con orgullo, con alegría y con ese espíritu tan nuestro que no se pierde por nada del mundo», ha finalizado el deportista justo antes de pronunciar los gritos que serán la banda sonora de las fiestas en Tudela hasta el próximo 18 de agosto. «¡Y que vivan las fiestas! ¡Viva la Asunción de Nuestra Señora! ¡Viva San Roque!».

Tudela de Duero comienza así cinco días de fiestas, hasta el próximo 18 de agosto, con una programación que aglutina eventos taurinos, música a borbotones y actividades para todas las edades. El dispositivo de seguridad con motivo de las fiestas de La Asunción y San Roque de Tudela de Duero contará con 124 efectivos de la Guardia Civil, principalmente de Seguridad Ciudadana de la USECIC, así como equipo de drones, Seprona y la Agrupación de Tráfico para controlar los accesos. A ello se sumará el apoyo de la Policía Local, así como voluntarios de Protección Civil y seguridad privada.

La trayectoria deportiva de Nuno: gimnasia trampolín y salto doble mini-tramp

El joven de tan solo 18 años se ha alzado ya con el título de campeón internacional en la Copa Galicia y Campeón Europeo en la competición de Portugal en la disciplina de salto doble mini-tramp -una disciplina que se practica en un elemento elástico de estructura similar al trampolín al que se accede tras una carrera y sobre el cual se realizan dos ejercicios de gran dificultad técnica, terminando el segundo sobre un colchón de caída-.

